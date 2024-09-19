再創新高！ 高市114年度總預算歲出1938.37億

高市府招商引資有成，帶動房地產也拉抬市府財政，圖為北高雄城區。（記者王榮祥攝）

2024/09/19 00:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府114年度總預算編列歲入1886.37億元、歲出1938.37億元，創高雄地方自治史新高紀錄，財主單位表示預算書近期已呈報高市議會，強調最終數據須經議會審議才能確認。

財政局長陳勇勝說明，市長陳其邁上任後，帶領市府團隊全力促參招商引資並開源節流，帶動營利事業銷售額自110年度起、連續3年突破5.5兆元，更促使高市自有財源首度在111年度破1千億元，今年度更達1100億元創歷史新高，對市庫財源有極大挹注。

市府統計，110至112年度達成連3年零舉借紀錄，分別結餘0.18億元、4.6億元與8.9億元，今年（113年）努力邁向連4年零舉借目標；至今年6月底累計減債131億元，市府債務總額減少為2362億元。

財主單位說明，114年度總預算編列歲入1886.37億元、歲出1938.37億元，債務還本48.5億元，公債及賒借收入100.5億元。

編列預算以教育科學文化支出633.33億元、占34.22％最高；其次為社會福利支出404.89億元、占20.89％，第三多為經濟發展支出329.15億元、占16.98％；經常門、資本門占歲出比率各為80.22％及19.78％。

財主單位指出，高市議會10月將召開定期大會，相關預算書近期已呈報議會，最終數據須由議會審議後才能確定。

高市議會第四屆第四次定期大會，預定10月1日至12月19日召開、會期共8天，大會最重要任務即是審查114年度地方總預算案，外界關注議題包括國賓飯店容積率、市立大同醫院委外、市府成立資訊處等，預期也將引發熱烈討論。

台積電高雄廠是高雄產業轉型關鍵，也間接促成市府財政收入增加。（記者李惠洲攝）

高雄亞灣成為科技研發重地與觀光指標。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法