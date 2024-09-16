新舊並存！70年星雲首座道場旁 佛光山建28層新高雄佛教堂

位於高雄漢神百貨對面，佛光山預計興建新的高雄佛教堂，近期已有重機具進駐。（圖擷自高雄好過日臉書）

2024/09/16 06:41

首次上稿 09-15 22:24

更新時間 09-16 06:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於高雄漢神百貨對面，佛光山預計興建新的「高雄佛教堂」，樓高28層，近期已開始有重機具進駐，未來將與原有的「高雄佛教堂」交相輝映。

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佛光山投資54億元，將在高雄市成功路漢神百貨正對面，也是已故星雲法師蓋的首座道場「高雄佛教堂」旁，興建地上28樓、地下6樓的佛教大樓，與70年歷史的原有佛教堂建築本體共存。

這塊495.80坪地上權土地，是2019年高市府招標，由佛光山所屬的和平萬壽開發公司，以每坪116.68萬元、總價5.78億元，打敗華友聯、全聯實業，以底價2倍以上的溢價率112.69％，取得開發資格。

本案雖已完成防火審核與交評，但目前尚未核發建照，現在進行的是已經拿到雜項執照的擋土壁工程，近期已開始有重機具進駐。

高雄市工務局指出，新高雄佛教堂已掛件申請建造執照階段，目前依程序審核中尚未核准，因此無法確認完工期程。

臉書粉專「高雄好過日」指出，原本的高雄佛教堂是知名建築師陳仁和的成名作，歷史與建築本體都有相當代表性，本體將會保留。佛光山先把增建的附屬建物（辦公室、教室等）拆除，再進行原佛教堂建築保護後遷移，待原佛教堂下方地下室結構體完成後，再遷回原址，類似高雄舊車站的保留模式，而在一旁土地則將新建大樓，讓新舊建物輝映。

根據佛光山公布的示意圖，新建築立面使用深色垂直線條，勾勒出木造建築語彙，和對面漢來飯店使用馬薩式屋頂等歐風裝飾，形成明顯對比。未來新的高雄佛教堂，功能可能類似普天精舍或是佛光山眾多的城市道場，也會有相當的公共空間功能。

高雄佛教堂現址。（圖擷取自Google Maps）

新的高雄佛教堂預定地（左），將與70年歷史的原有佛教堂（右）建築本體共存。（圖擷自高雄好過日臉書）

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