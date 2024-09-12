兄弟反目上「詛咒網」指名道姓狂譙 發洩後才知代誌大條

男子與胞兄發生爭執氣憤難平，上「詛咒網」指名道姓狂譙挨告判刑。（取自咒網網站）

2024/09/12 11:59

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市劉姓男子去年與胞兄發生爭執氣憤難平，上「詛咒網」指名道姓狂譙胞兄「被車撞死」、「不得好死」等，挨告公然侮辱、恐嚇危害安全、以及違反個人資料保護法等罪，事後雖與胞兄達成調解撤告，但個資法41條非告訴乃論，仍被判2個月徒刑，緩刑2年。可上訴。

判決指出，劉男因故與胞兄發生爭執，去年2月26日23時22時許起，接續透過上網將哥哥的原名、出生年次及電話號碼等足以識別個人資料，張貼在公開之「詛咒網」上，使不特定人均得以獲悉個人資料。

另同時辱罵胞兄為垃圾、廢物、畜生，詛咒「咳嗽到死」、「趕快去死」、「暴斃去死」、「請所有的鬼神讓這個廢物垃圾人去死」、「貪生怕死活該被神明處罰」、「得到報應」、「被車撞死」、「全家人痛苦轉移到你身上」、「不得好死」等。

哥哥獲知後連告公然侮辱、恐嚇危害安全、以及違反個人資料保護法等三罪，劉男發洩後自知太衝與哥哥達成調解，公然侮辱及恐嚇危害安全等部分，經撤告獲不起訴處分，但劉所犯個資法41條非公務機關非法利用個人資料罪非告訴乃論，橋頭地院仍判劉2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

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