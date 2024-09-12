打詐拚了！高雄三民二分局2小時急攔3婦人匯款 阻詐627萬

高雄三民二分局2小時阻詐3婦人攔回詐金627萬元。（民眾提供）

2024/09/12 09:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄警方拚命打詐、阻詐，仍有民眾持續被話術所騙，三民二分局2小時就阻詐3次，成功攔阻3名婦人被詐，阻詐金額高達627萬元，警方表示，詐騙手法層出不窮，仍有民眾受騙，民眾務必謹慎小心。

三民二分局今（12）日指出，昨午謝姓婦人（71歲） 欲於九如一路某銀行取款72萬元，員警詢問用途時，婦人說自己是虔誠信徒，近日認識很久的馬來西亞女性友人告知，岡山有宮廟修建需信徒贊助修繕費用，乍聽似乎正常，但警方請她提供相關宮廟修繕資訊時，就支吾說不出話，警方耐心勸導後，婦人才驚覺受騙。

過不到1小時，另一名張姓婦人（45歲）欲在大昌二路某銀行臨櫃取款65萬元，行員機警覺得有異，通知警方一同關心，婦人稱因房屋裝修需提領現金給廠商，警方請她提供相關廠商對話紀錄時，結果一問三不知。

警方耐心詢問，張婦才坦承在網路上看到投資廣告「保證獲利、穩賺不賠」，欲領錢投資股票，員警聽聞後立刻告知這是詐騙集團典型的「假投資」手法，成功保住張婦家當。

又過了半小時，59歲林姓婦人到覺民路某銀行欲臨櫃取款490萬元，員警詢問其用途時，林婦稱祖厝翻修需提領現金給廠商，然警方請她提供相關廠商資訊時，卻說詞反覆，經警方耐心解釋後，林婦才驚覺自己受騙上當。

警方呼籲，現今網路發達，歹徒詐騙手法層出不窮，如有網路投資可獲利或中獎領取獎金等情形，請立即向就近派出所求證，或撥打報案電話110、反詐欺專線165查詢，由員警第一時間協助了解，方可避免遭受詐騙。

高雄三民二分局2小時阻詐3婦人攔回詐金627萬元。（民眾提供）

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