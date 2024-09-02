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高雄輕軌月台爆人潮 李柏毅：請「同學」陳世凱補足原計畫列車

高雄輕軌月台爆人潮，李柏毅籲請「同學」陳世凱補足原計畫列車。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌月台爆人潮，李柏毅籲請「同學」陳世凱補足原計畫列車。（記者王榮祥攝）

2024/09/02 19:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌在8月底開學日時，部分車站月台被學生塞爆，立委李柏毅表示，會力促自己的「同學」、交通部長陳世凱，依法將高雄輕軌原計畫購置列車納入補助，滿足民眾需求。

李柏毅指出，輕軌行經高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中等學校，已成為學生通學新運具選擇。鑒於乘載量日益增加，先前已不斷敦促交通部與高市捷運局，盡速將原計畫列車補齊。

李柏毅說明，高雄輕軌2022年7月第五次修正計畫時，總建設經費211.1億元（中央負擔70.13億、高市府負擔141.03億），當中含括計畫車隊24列車（第一階段9列、第二階段15列）費用，然而二階15列車遲未納入中央補助範圍。

他認為，輕軌二階15列車依公共工程委員會所頒布的「公共工程費用估算編列手冊」規定，已納入興建成本，中央應依循全國一致性作法，將15列車費用納入補助。

李柏毅說，現階段先行要求捷運局積極研擬相對應的班距規劃，以加班車方式疏通，至於輕軌第六次修正計畫書目前尚待行政院核定，接下來會全力協調高雄市政府跟交通部，盡速將原計畫列車補齊。

高雄輕軌月台爆人潮，李柏毅請「同學」陳世凱補足原計畫列車。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌月台爆人潮，李柏毅請「同學」陳世凱補足原計畫列車。（記者王榮祥攝）

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