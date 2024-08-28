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三因素助攻 高捷今年日均運量17.4萬人次逼近歷史新高

高雄捷運今年每日平均運量達17.4萬人次，比歷史新高的17.9萬人次，僅差0.5萬人次。 （記者葛祐豪攝）

高雄捷運今年每日平均運量達17.4萬人次，比歷史新高的17.9萬人次，僅差0.5萬人次。 （記者葛祐豪攝）

2024/08/28 08:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運受惠於TPASS行政院通勤月票政策、路網拓展與高雄城市行銷等因素，運量持續開紅盤，統計今年每日平均運量達17.4萬人次，比去年同期成長16%，比歷史新高的17.9萬人次，也僅差0.5萬人次。

根據高捷公司最新統計，今年截至8月27日運量，每日平均運量達17.4萬人次，對比去年度同期15.0萬人次，成長幅度高達16%；而對比高捷歷史運量最高年度108年同期的17.9萬人次，僅差0.5萬人次 。

高捷公司評估，運量提升的重要關鍵，有三項重要因素。首先，政府及高市府推動TPASS政策，有效吸引疫情期間流失的通勤通學運量回流；其次，輕軌成圓與岡山車站通車等路網拓展，使得高雄整體大眾運輸路網再健全。

另最重要的一點，高市府在捷運及輕軌沿線舉辦各類城市行銷活動，以及推動演唱會與夜經濟，而高捷也自立推動各類觀光行銷活動，包含與日本旅遊及鐵道業相互交流引客等，並從今年6月底起服務再升級，推動地下車站全面加開空調等措施，都使得今年截至8月底的運量能大幅提升。

針對高捷岡山車站通車即將滿2個月，高捷公司與高市捷運局蒐集民眾對新車站的建議，即時回饋給興建單位逐步優化，RK1岡山站日運量已穩定在每日約3000人次，未來有信心隨著岡山民眾對捷運的熟悉度提高而再提升。

高捷公司與捷運工程局也提醒民眾，9月1日起，RK1岡山車站到R24岡山高醫站路段將恢復正常收費。

對此，市議員張博洋認為，政策帶來了搭乘人潮，但捷運與輕軌、公車、YouBike 等運具的轉乘品質將是人潮能否持續成長的關鍵，包含班次銜接順暢性、轉乘動線的舒適度、站點周邊的人行空間是否友善，都需要交通局、捷運局、工務局三大局處攜手合作，才能穩健培養民眾搭乘捷運的習慣。

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