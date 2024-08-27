高雄本土登革熱連11週掛零 4工地孳生源累犯遭停工

防疫團隊稽查工地並發現登革熱病媒蚊孳生源。（高雄市衛生局提供）

2024/08/27 20:23

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今年入夏後本土登革熱至今維持2例，已超過11週無新增個案，不過境外移入仍有零星個案，近一週新增1例20多歲外籍生確診，今年高市累計20例、全國182例，此外，衛生局加強環境稽查，發現4處建築工地已3度查獲陽性孳生源，要求立即停工改善。

衛生局指出，新增境外移入個案的外籍生，7月14日至8月24日有印尼旅遊史，23日開始出現發燒、頭痛、嘔吐、食慾不振等症狀，25日入境小港機場經採檢NS1快篩陽性，隨即安排住院防蚊隔離，當天PCR檢驗結果陽性（第4型），無進入社區傳播風險。

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為加強管理高風險場域，市府防疫團隊持續針對工地等高風險場域進行稽查，8月19至25日稽查建築工地21處，查獲18處孳生病媒蚊（陽性率高達86%），其中有4處建築工地遭3度查獲陽性孳生源責令停工改善，包含楠梓區新亞建設、三民區永大正營造、鳳山區德昌營造及左營區齊裕營造。

市長陳其邁今（27）日在市政會議中表示，颱風過後市府及市民加強清除積水防治登革熱有所成效，雖然高雄連續11週無新增本土登革熱案例，但近日高溫多雨，衛生局病媒蚊密度調查顯示近期陽性容器率14.95%，較前兩週攀升1.63倍是一警訊。

陳其邁呼籲落實市場、工地、公園、菜園等高風險場域防治，也請各級學校於開學前應加強校園防疫整備工作，民眾務必配合市府防疫措施，落實「巡、倒、清、刷」孳生源清除4要訣，常見易積水長蚊的容器務必清除積水並減量收妥，避免孳生病媒蚊。

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