開學在即高雄代理教師尚缺51人 校方：今年特別難找

本週五就是開學日，高雄市仍有超過50個代理教師缺額。示意圖，非當事學校。（記者許麗娟攝）

2024/08/27 19:47

〔記者許麗娟／高雄報導〕高中以下學校本週五（30日）開學，高雄市目前仍缺51名代理教師，不少缺額學校甚至已公告招聘5次以上仍無人報名，有學校反應，今年真的特別難找，若開學後仍未找到，將暫由校內老師或找退休老師短期代課，並持續招聘。

全國代理教師荒，高雄市教育局統計，全市344所高中及國中小113學年度代理教師需求數為2763人，至8月26日止，各校代理教師尚在招聘中的缺額人數共51人，包括高中3人、國中21人、國小含幼兒園27人，缺額科別為國小普通科13人最多，國中以理化科8人需求數最高。

請繼續往下閱讀...

鳥松區大華國小缺英文科代理教師已第3次公告，校長莊明廣表示，以前各校會有固定習慣的代理老師，今年由於各縣市開放正式教師的招考的缺額較多，很多代理老師去考正式教師了。

美濃區龍肚國中招聘代理教師，理化科已公告10次、國文及數學也公告第7次，校長黃翠蓮直言，今年真的特別難找，往年到第4、5次公告就會找到，不過也不是只有他們學校，今年很多學校都是這樣的情形。

小港高中則是缺生物科代理教室，並已第4次公告，校長薛鈺勤表示，是因為有老師突然請長假養病，因此在7月底才開始公告甄選，由於很多學校7月已招募，具教師證或修畢教育課程的代理教師已到其他學校，所以只能隨著3、4次公告放寬標準。

薛鈺勤說，這幾年自然科、地科的代理老師特別難找，像物理、化學的老師本身有更好的出路，不一定要擔任教職。

此外，鹽埕區忠孝國小則是「代課教師」缺額多達7科8人，包括自然、英文、閩南語、體育、生活體健、英語協同和音樂等，校長陳宜亨表示，今年學校的代理老師招聘順利，7月即確定由先前的代理教師續聘，至於代課老師的缺額是在班級導師參與專案減課，在排課後釋出的科課才公告招聘。

教育局也說明，高市國小教師聯合甄選有辦理代理教師候用作業，各類科由甄選小組擇優列冊，凡列為本年度代理教師候用名冊者，可直接為各校聘任之人選，候用期限至114年6月30日止，增加各校師資尋覓管道。

至於開學後若學校仍缺額，為保障學校課務運作及學生權益，除先安排編制內專任教師以回兼或超鐘點方式安排授課，各校亦得以聘任退休教師兼課或以調整職級務方式因應，教育局亦會持續協助各校透過各種管道媒合適當師資。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法