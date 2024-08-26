84歲客家八音師吹嗩吶 撼動美濃客家傳習營

高齡84歲的客家八音老師溫福仁展示響亮動人的嗩吶聲。（客委會提供）

2024/08/26 09:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高齡84歲的客家八音老師溫福仁透過響亮動人的嗩吶聲，讓美濃客家八音進階傳習營隊瞬間震撼，也讓學員充分感受吹噠仔（嗩吶）的聲量，進而認識美濃傳統文化的魅力。

「美濃客家八音進階傳習營」由高市客委會及財團法人高雄市客家文化事務基金會共同舉辦，今年暑假特別在美濃國中舉行，客委會主委楊瑞霞表示，2016年文化部正式將客家八音列為重要傳統藝術類文化資產，美濃客家八音可說是高雄市重要無形文化資產，盼透過傳習營進一步推廣客家八音，孕育更多後繼人才。

客委會說明，客家八音進階傳習營邀請在客家八音領域享有盛譽的藝師溫福仁，及年僅25歲的後生（年輕）助教、也是竹頭背八音團的樂手潘俊民指導學員，規劃18小時培訓，引領年輕學員學習老藝師的精髓，並嘗試將現代音樂元素融入其中，進行適度調整與創新，傳揚客家八音的獨特風格。

84歲的溫福仁曾於2022年獲客家事務專業獎章一等獎，現存客家八音樂師中技術數一數二，正向開朗爽朗的笑聲經常在教室中迴盪，為期一個多月的傳習營，和大多已有八音基礎的年輕學員有更多實練學習的互動。

課程中涵蓋大量實戰練習，一開始就安排好曲目，重點放在技巧和嗩吶線路示範，學員們需花時間自主練習，並在下次課堂中接受老師的驗收；溫福仁強調學習傳統技藝需要時間的積累，採用傳統的教學方式更能夠讓八音的文化精神和演奏技藝更深根固蒂。

客委會介紹客家八音為客家音樂的代表，主要在典禮儀式、迎賓和宴饗時演奏，其演奏形式分為「吹場」與「弦索」兩種，主要樂器為嗩吶；隨時間推移，客家八音曲目和樂器種類不斷擴增，演奏形式也由單純的樂器演奏發展為融合戲曲唱腔和山歌小調的音樂形式。

助教潘俊民分享道，隨著上一輩的團員們年紀增長，傳承八音的工作變得愈加困難。他更提到，對於長年堅持八音的學習，每當遇到瓶頸時，會轉換樂器讓自己平靜思考，並從中摸索出更好的演奏方式，對於像這樣的親身經歷，他也樂於分享給學員們。

客家八音老師溫福仁傳授吹奏嗩吶技巧。（行國處提供）

助教潘俊民分享客家八音技巧。（客委會提供）

「美濃客家八音進階傳習營」由高市客委會及財團法人高雄市客家文化事務基金會共同舉辦。（客委會提供）

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