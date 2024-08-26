高雄人「罷韓」會不會後悔？ 數字說明一切

韓國瑜主政期間，高雄市經濟遭遇連續負成長，直到罷免去職後，才擺脫衰退。（記者侯承旭攝）

2024/08/26 09:10

〔記者侯承旭／高雄報導〕台北市副市長李四川昨天為基隆市長謝國樑背書時說，很多高雄市民後悔當年「罷免韓國瑜」，引發政壇熱議；其實，韓國瑜在高雄市主政1年半期間，高雄經濟出現連續2年負成長，直到韓國瑜下台後才恢復生機。高雄市民有沒有後悔？數字會說話！

批評高雄市「又老又窮」的韓國瑜於2018年12月25日就任高雄市長，誓言要讓高雄「發大財」，2020年6月6日罷免投票過關、6月12日解職；同年8月15日補選，由民進黨陳其邁當選。

根據財政部統計，2018年底韓國瑜就任時，高雄市全年的營利事業銷售總額為4.81兆元，韓國瑜上台後，2019年底高雄市營利事業銷售總額跌至4.68兆元，少了1246億元，衰退幅度2.59%。

同期間全國的營利事業銷售總額成長0.84%，韓國瑜主政的高雄市逆勢衰退。

2020年高雄市的營利銷售總額進一步跌至4.52兆元，又少了1636億元，衰退幅度擴大至3.49%。同期間全國的營利事業銷售總額增加1.48%，高雄市又是逆勢衰退。

韓國瑜去職後隔年，高雄市的經濟歷經兩年的慘痛衰退後，終於首見正成長，2021年營利事業銷售總額增至5.57兆元，大增1.05兆元，增幅達23.28%，遠高於全國增幅的16.25%。

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