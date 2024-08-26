太誘人！高雄台日大港水果祭落幕 2天人潮逾10萬

台日大港水果祭兩天共吸引十萬民眾參與。（行國處提供）

2024/08/26 08:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕首度移師高雄、為期兩天的台日大港水果祭（日台高雄フルーツ祭）昨晚圓滿落幕，高雄市政府估算，兩天活動累計吸引逾10萬民眾到海風廣場，官員驚嘆水果真的太誘人。

高市行政暨國際處長張硯卿表示，非常開心與日本台灣交流協會攜手合作，創下台日水果祭舉辦以來最大規模、參與人數也最高紀錄，讓海風廣場上充滿歡快氛圍，同時要特別感謝農業部、文化總會支持，共同推廣台日優質農產品及文化交流，持續深化台日友情。

台日大港水果祭上週六、日首度移師高雄，首日吸引約4.5萬人共襄盛舉並讓好口碑發酵，活動第二天人數持續成長，逾5.5萬人參與，兩天總共超過10萬台日好朋友，一起在海風廣場體驗歡樂的夏日水果盛會。

現場共100家參與出攤的台日品牌，推出期間限定水果商品或友情回饋價，人氣帶來買氣，日本空運水蜜桃、麝香葡萄、冷凍蜜柑都大受歡迎；品牌雖已提早加倍備料，卻趕不上民眾搶購速度，備貨商品全被一掃而空，不得已只好提早收攤，業者笑說若下次還有機會參與，一定會再加倍準備。

水果祭豐富多元互動也頗受好評，期間限定的KOL快閃店「一日店長」，萌度和人氣都爆棚的「雙喵」蜜柑站長及島根貓，吸引粉絲頂著烈日排隊搶號碼牌；同樣有死忠粉絲的田中千繪親切介紹日本水果、阿部瑪利亞熱情推銷，現場試喝秋田番茄汁及白桃果汁，分享鮮果汁的濃郁口感。

療癒系主廚MASA老師連續兩天現場教學水果料理，也被水果祭繽紛設計吸引，大讚從會場佈置到多樣活動規劃都非常特別；有粉絲興奮指出，MASA準備的都是全新菜色，這次來水果祭有吃有玩，還學了創新料理非常值得！

25日晚間搭配太鼓聲登場的壓軸盆舞表演，讓活動充滿熱鬧日式祭典氛圍，感染現場民眾，大人小孩帶著開心的笑容、跟著台上表演者隨音樂擺動，將活動帶到最高潮，還有多位在台灣生活的日本朋友攜家帶眷穿著浴衣前來，表示水果祭讓他們想起家鄉的夏日祭典，太感動！

高人氣KOL阿部瑪利亞、蜜柑站長及島根貓接力現身水果祭鮮果快閃店。（行國處提供）

共100家台日品牌參與水果祭規模空前，兩日也創下活動人數新高。（行國處提供）

台日大港水果祭兩天共吸引十萬民眾參與，25日晚間民眾齊跳盆舞充滿夏日祭典氛。（行國處提供）

共100家台日品牌參與水果祭規模空前，兩日也創下活動人數新高。（行國處提供）

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