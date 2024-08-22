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首頁　>　高雄市

男友幫正妹按摩小腿 女子氣炸翻臉又幫忙做偽證脫罪起訴

張姓男子在駁二藝術特區性騷擾陌生正妹挨告，女友為幫張男脫罪竟在法庭上做偽證。示意圖（資料照）

張姓男子在駁二藝術特區性騷擾陌生正妹挨告，女友為幫張男脫罪竟在法庭上做偽證。示意圖（資料照）

2024/08/22 13:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子和女友外出散步，在駁二藝術特區休息時，張男搭訕陌生正妹，還假意替女生按摩小腿，女友目擊當場翻臉，正妹也報警提告性騷擾，結果女友上法院時為了幫男友脫罪做偽證，謊稱正妹「全程是笑瞇瞇的」，被檢方依偽證罪起訴。

檢方指出，前年11月20日晚間9點多，張男和女友趁夜色正美時一起在鹽埕區大義街散步，兩人走到駁二藝術特區時，見到路邊有行人座椅，於是坐下來休息，當時椅子上還有另名不認識的正妹，張男和女友便與正妹聊天。

3人聊了一陣子，張男自稱精通按摩手法，不等正妹同意，便蹲下來幫正妹按摩腳踝，還順勢摸到她的小腿，正妹認為張男侵犯，出聲制止「這樣很沒禮貌」；張男女友在旁目擊過程，氣到當場翻臉走人，正妹也立即前往警局提告。

高雄地院審理時，張男喊冤，稱對方有「微微笑點頭說好」，女友為了幫男友脫罪，也說男友按摩前有經正妹同意，卻被法官抓包她做偽證。張男涉性騷部分，一審判拘役45天，得易科罰金4萬5000元，張男不服上訴仍被駁回；至於女友涉偽證罪分，雄檢偵查時，女友仍堅持自己沒有說謊，但檢方不採信她的說詞，偵結後依偽證罪起訴。

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