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    首頁　>　高雄市

    北市便衣警高雄辦案遭控假警察 110獲報派制服警到場也遭質疑

    被調查的陳婦質疑北警是假警察，拒絕他們入內搜索。（讀者提供）

    被調查的陳婦質疑北警是假警察，拒絕他們入內搜索。（讀者提供）

    2024/08/21 21:10

    〔記者洪定宏／高雄報導〕昨（20）日上午8點多，台北市警局2名便衣刑警到高雄偵辦詐欺案，雖然已對55歲陳姓婦女出示相關文件與證件，仍被質疑是假警察，家屬打110報案。沒想到，雄警110調派左營分局制服員警到場，竟也被質疑身分，員警當場宣讀「警察職權行使法」，陳婦才無話可說。

    不過，陳婦堅持不讓北警進入2樓以上搜索，北警破門，反被PO網指控破壞木門，且不滿員警將陳婦壓制在地導致受傷。最後北警沒有搜出重要證據，也沒有依拘票逮捕陳婦。

    左營分局指出，事先已接獲台北市警局通報越區辦案，但仍接獲陳婦家屬向110報案指控假警察，新莊派出所員警到場釐清，仔細核對搜索票、拘票、服務證等資料皆無誤。

    左營分局表示，當時北警與陳婦都在1樓，沒有其他人，陳婦竟然質疑新莊所制服員警的身分，員警立刻宣讀「警察職權行使法」，陳婦才無話可說。

    從網路流傳的監視器畫面可見，陳婦返家開啟大門，便衣員警趨前出示文件，進入屋內過程，被陳婦阻擋，雙方發生拉扯。家屬發文指控，員警最後沒有找到任何證據，口氣才變好，但始終沒道歉，質疑「跟流氓有什麼兩樣？」

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