17歲少女控母親男友逼「雙修」 媽媽還餵她避孕藥

17歲少女控訴母親和母親男友逼「雙修」性侵，但法官認定罪證不足判無罪。示意圖。（資料照）

2024/08/21 16:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲少女小芬（化名）指控母親和章姓男友聯手逼她進行雙修，媽媽擔心結紮的章男漏精，還餵她吃避孕藥，章男和芬媽否認涉案，芬媽說是聽到女兒有交男友，擔心她未婚懷孕才拿藥給她吃，由於只有小芬單方面指控，法官認定罪證不足判兩人無罪，但章男曾因不當碰觸小芬身體，小芬聲請保護令阻止他靠近，但章男仍不理會禁令，被法官依違反保護令罪判拘役6月，得易科罰金。

判決指出，小芬和母親及母親的章姓男友同住，章男曾以濟公附身，說他和小芬有前世未了的情緣，需進行性行為化解，一再對小芬的身體、精神騷擾，小芬不堪其擾，報警在警方協助後聲請保護令，阻止章男對她做出逾舉行為。

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不過，章男不管保護令規定，持續騷擾小芬，小芬無奈傳訊拜託章男「「我一直跟師父說等18再用，師父說在我生日前一定要1次，為了趕修行進度，其實說真的我沒有很急，我有一點性冷感」、「周公之禮是什麼，我只把你看成我爸」，但章男仍持續騷擾，讓小芬再度報警，並向章男和母親提告妨害性自主。

小芬控訴，母親和章男聯手，強迫她和章男「雙修」發生性行為，甚至母親還擔心已結紮的章男會漏精，事前逼她吞食避孕藥；面對小芬的指控，章男和芬母都否認涉案，芬母說，她是聽到小芬有交男友，擔心她和男友發生性行為會懷孕，才會拿避孕藥給她吃。

高雄地院審理時，法官綜合相關事證，認定小芬僅單方面指控被迫發生性行為，但相關證據都不足以證實她有被強迫，因此性侵部分判無罪；不過，章男確實有仍不理會保護禁令，持續騷擾小芬，被法官依違反保護令罪判拘役6月，得易科罰金，可上訴。

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