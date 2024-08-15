壽山動物園消暑大作戰出妙招 動物清涼過一夏

黑熊開心地啃咬吊掛的水果冰。（圖由壽山動物園提供）

2024/08/15 11:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕炎炎夏日，氣溫屢創新高，壽山動物園今年準備各種消暑大招，包括提供水果冰品、水池泡澡、打造遮陰棲架、開放室內空調等，讓動物們也能涼爽過夏日。

高雄市觀光局長高閔琳表示，為了讓園區內的動物在大熱天也能保持活力，壽山動物園特別準備各種消暑冰品，除有各種造型水果冰外，還會利用椰子殼裝入動物喜愛的水果冷凍製成，讓動物大快朵頤。

為增加動物們取食的難度和樂趣，冰品擺放方式也費盡心思，分別藏在展場角落、草叢中、投入水池或吊掛棲架上。

黑猩猩會直接舔舐冰塊融化的冰水，或用手指摳取水果；黑熊則會憑藉靈敏嗅覺，找到冰品並用牙齒跟利爪破壞冰塊，吃完水果再慢慢啃咬冰塊，享受冰涼的快感。

此外，壽山動物園也在黑熊與水豚展場，提供大澡盆、大水池讓動物泡澡。黑熊喜歡在水池裡靜坐或仰躺，彷彿真的有工讀生在裡面；水豚則喜歡慵懶泡在水裡放鬆身心，只露出個頭；河馬會在水池中張開大嘴享受沖水樂趣；大象則享有不定時噴水服務。

壽山動物園的動物享用蔬果冰度過炎炎夏日，小朋友則首選園內親水廣場，廣場設有水霧、戲水池、叢林落雨等設施，並有淋浴間可供遊客盥洗換裝。

園方表示，暑假期間，12歲以下兒童免費入園，歡迎家長帶小朋友來玩水消暑趣。

河馬泡在水裡消暑，還玩起了疊羅漢。（圖由壽山動物園提供）

大象阿里享受保育員的沖涼水消暑。（圖由壽山動物園提供）

狐獴開心吃起撒在冰塊上涼涼的麵包蟲。（圖由壽山動物園提供）

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