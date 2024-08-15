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上校傳訊「撲倒妳」！與親戚女兵共處寢室 被記2大過翻案吞敗

呂姓上校因多次與有親戚關係女兵共處寢室，被軍方記2大過，他不服打官司翻案，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

呂姓上校因多次與有親戚關係女兵共處寢室，被軍方記2大過，他不服打官司翻案，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

2024/08/15 06:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕空軍作戰指揮部呂姓上校，被控任職科長期間，多次與有親屬關係的女兵單獨共處寢室，被軍方懲處2大過，他打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。

軍方指出，已婚呂男原為空軍作戰指揮部上校諮議官，任職單位科長期間，自2023年2月起，多次與具有親戚關係的士兵甲女單獨共處寢室，且其言語互動踰越長官部屬及親屬關係，經召開懲罰人事評議會，處分記1大過。

同年6月7日，甲女以其等發生性關係及遭呂男要脅等情事，向監察官提出申訴後，軍方重行召開人評會決議，改為懲處2大過。

呂男指出，甲女指控發生性行為等，業經檢方處分不起訴，他因念在親屬關係，才對她特別照顧，未有強迫、利用權勢或違反其意願行為，原處分無視此一事實，逕處以2大過，顯然過重，有裁量濫用、判斷瑕疵及違反比例原則情事，要求從輕發落。

合議庭法官調查，甲女確曾多次前往呂男寢室相處，呂男還傳送「咬妳」、「撲倒妳」、「我要妳」、「要不要過來」、「小寶貝」等訊息，及要求她傳送性感圖片，已違反懲罰法等規定，軍方予以2大過懲處，依法有據，判決他敗訴，乃可上訴。

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