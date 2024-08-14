高雄工地墜樓勞安不斷1.5月裁罰22件 停工13件罰208萬元

高雄工地墜樓勞安不斷1.5月裁罰22件，停工13件罰鍰208萬元。（圖由高市勞工局提供）

2024/08/14 16:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞檢處長期針對「建築工程」易造成墜落災害的作業場所，加強督檢、裁罰及停工等強力措施，今（113）年8月迄今，約1.5個月，對全市建築工地執行240場次稽查，共計裁罰22件，罰鍰金額208萬元，勒令停工13件。

勞工局指出，工地施工架（鷹架）安全為主要督檢重點，常見的缺失包括工地因吊料需求，需拆除施工架交叉拉桿及下拉桿，或因作業需求而移除施工架內側交叉拉桿，卻未補設水平構件，營造廠須確保鷹架全時安全。

營建工地各承攬包商共同作業，施工環境多變，這些缺失容易形成開口部分，造成墜落危害，營造廠須負起統合管理的責任，確保施工架全時安全，除應於作業前告知承攬人勿隨意拆除施工架構件、管控工程項目並進行作業管制外，且應確實執行工地巡視及作業指揮，隨時維護施工架安全無虞，杜絕高處安全破口，以保障作業安全。

勞工局長江健興表示，營建工地同時有各級工種承攬人共同作業的情形，倘放任各承攬包商隨意拆除施工架構件，或未採取管制、防護與復原措施，便會產生許多安全破口，危及作業人員安全，營造廠應負起整體作業安全統合管理的責任，除應依CNS4750的規範，隨時保持施工架各構件完整、不可任意拆卸。

此外，若因作業需求拆除部分構件後形成開口，則需配合作業範圍管制，並使勞工確實使用安全帶進行作業，且須防範施工架與構造物間的開口，採取設置補助踏板或長條型防墜網，以確保後續作業安全無虞，避免發生墜落危害。

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