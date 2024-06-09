網傳6月起不走斑馬線罰1800 高雄警糾錯

網傳6月起有多條交通新制加重罰鍰，高市交大澄清今年6月1日並無交通罰鍰新制。（高市交大提供）

2024/06/09 11:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕近來有民眾收到網路流傳一段交通新制傳言，內容提到6月起行人不走斑馬線一律開罰1800元、 紅燈右轉罰5400元等，對此，高雄市交通大隊證實指出此為網傳的拼貼舊謠言，並針對謠言一一糾錯。

高市交大列出謠言破解點，首先，2024年6月1日起，並沒有交通新制實施。至於行人「不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」或者「不依規定，擅自穿越車道」，依道路交通管理處罰條例第78條，處500元罰鍰，並非網傳1800元。

針對停等紅燈超越停止線，依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示」，處900元罰鍰。不過，該罰則自1997年起已施行多年，並非網傳交通新制。

另依道交條列第53條第2項規定，機車或小型車紅燈右轉處600至900元；大型車紅燈右轉處1400至1800元，並非網傳5400元。第53條第1項規定，闖紅燈，機車處1800至2700元、小型車處2700至4000元，大型車處3600至5400元，並未如傳言所說調整為3600至7200元。

此外，駕駛人行車速度超過路段速限的20公里內、20至40公里，及嚴重超過路段速限的40至60公里、60至80公里及80公里以上時，均會有不同的罰款金額，並不是加1公里就新增100元。一般超速40公里內依道交條例第40條，處1200至2400元；嚴重超速超過40公里處6000至3萬6000元。

高雄市交大大隊長黃元民呼籲，此謠言為複合2則舊謠言的變形謠言，今年6月1日並無交通罰鍰新制，且所提違規樣態罰鍰金額多有錯誤，為「錯誤」訊息。民眾若對現行交通法規或罰則若有疑問，可上網查詢「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，或致電各地警察機關或監理所詢問。

高市交大針對謠言製圖卡說明。（高市交大提供）

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