高捷RK1岡山車站月底通車 全路段加裝隔音牆

高捷RK1岡山車站預計6月底通車。（捷運局提供）

2024/06/08 21:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高捷RK1岡山車站將於15日進行履勘作業，6月底通車；考量降低噪音對周邊住戶影響，高雄市捷運局決定全路段加裝隔音牆，總長達1120公尺。

高雄捷運RK1岡山車站，是捷運岡山路竹延伸線首站，高捷公司將於下週二、三（11、12日）行車測試，測試期間因岡山車站不提供載客服務，終點站仍為R24岡山高醫站，旅客需配合站務人員引導，於岡山高醫站下車。

捷運局表示，行車測試後，RK1岡山車站將於6月15日辦理履勘作業，朝今年6月底通車目標邁進。

不過，RK1岡山車站遇到最大問題是沿線噪音，試運轉期間，捷運列車從高架軌道駛入中山南路後，緊鄰民宅，發出「嗡嗡」聲及列車經過軌道「喀喀」聲，引起兩側近百住戶住戶抱怨；當地後紅里里長韓嘉嘉先前曾向市府爭取增設隔音牆，但捷運局回應經費不足。

對此，高雄市捷運局表示，除針對噪音敏感點路段，已先完成設置約300公尺的隔音牆，為降低對周邊民眾影響，目前已決定RK1通車路段的全路段，將全面裝設隔音牆，總計全長達1120公尺。

捷運局已邀請降噪專家海洋大學教授許榮均，於高架軌道處進行音量監測及隔音牆評估，至於經費及完工期程，需進一步等降噪措施方案確認。捷運局強調，方案一經確認，會立刻進場施作，早日達成降噪效果。

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