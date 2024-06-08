高雄愛河龍舟拔河賽上午拚勝負 下午啦啦隊應援開幕

愛河龍舟拔河賽今天上午在愛河水域進行。（記者許麗娟攝）

2024/06/08 13:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華今（8）日起展開為期3天賽事活動，首日上午登場的是熱血的龍舟拔河，競爭最激烈的公開混合組由「日月光代表隊」奪得冠軍，公開女子組則由「草叢裡的秘密披薩」、男子組「東港好好來自助餐」分別拿下第1名。

今天下午3點將在228和平紀念公園舉行開幕式活動，邀請Aqua Mermaids、Fubon Angels及Luxy Girls啦啦隊開場表演，晚間在有紙風車劇團《巫頂看世界》演出，以及佛光山祥龍燈表演。

愛河龍舟拔河是每年最具看頭的競賽項目之一，今早9點在228和平紀念公園前水域登場，每隊6名槳手、1名牽引手，如同陸上拔河，兩隊以繩相連，使盡全力將船划向另一方，將對方的船拉過中心線即獲勝。勝負僅在幾秒之間，激烈又好玩！

上午經過一番決戰最後成績出爐，青少年混合組第1名「旗美高中Ａ」、第2名「旗美高中B」、第3名「樹德家商」；大專青年混合組第1名「樹科大龍舟隊」、第2名「普龍宮小丑幫」、第3名「泳潔徵男友」；公開女子組第1名「草叢裡的秘密披薩」、第2名「巴拉雅拜土水公主」、第3名「樹科大龍舟B」；公開男子組第1名「東港好好來自助餐」、第2名「鍵財機械」、第3名「鹿野大骨麵」；公開混合組第1名「日月光代表隊」、第2名「重生龍舟隊」、第3名「光圈龍舟隊」。

旗美高中來自義大利的女學生第一次體驗划龍舟，覺得好玩又有趣。（記者許麗娟攝）

愛河龍舟活動期間，中午過後就有市集可遊逛。（記者許麗娟攝）

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