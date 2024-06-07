高雄愛河龍舟賽6/8開划 「飛龍在天」祥龍燈入夜登場

佛光山祥龍燈明起一連3天晚上，在228公園前的愛河空域演出。（高雄市運發局提供）

2024/06/07 22:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄愛河端午國際龍舟賽明（8日）起一連3天在愛河水域登場，明早8點半將由龍舟拔河賽率先開跑，賽事越晚越精彩，除了傳統龍舟賽，在228紀念公園的愛河空域，也有佛光山祥龍燈表演，將可一睹「飛龍在天」精彩場景。

佛光山祥龍燈表演今早在愛河上預演，巨形長龍吸引不少民眾目光，3天連假將於每晚6點半和8點（明天為8點半）在228紀念公園前的愛河空域演出，要讓民眾在市區也能感受到佛光山平安燈法會展出的視覺震撼。

高雄市運發局指出，今年龍舟嘉年華活動規模更盛大，在愛河水域七賢至五福橋段，中午就開始的龍粽來市集，每天下午的啦啦隊的熱血應援，活動期間下午至晚間時段還有小朋友最愛的玩水氣墊遊樂園，晚間則有佛光山祥龍燈在愛河空域巡演。

此外明天原先在愛河灣水域演出的水上飛人秀，改至音樂館前水域演出，要讓更多民眾看到精采的表演；愛河灣和周邊場域部分，除了水翼板表演、立槳板闖關、水上飛人秀等活動，在海音廣場及海風堤岸，則分別有溫度逝光市集及打狗雄店市集。

賽事部分，6月8、9兩日夜間傳統龍舟重磅回歸，競技龍舟則於6月9日飆速開划，並將在6月10日下午1點半至5點展開傳統、競技直道競速決賽；特色賽事方面，明天上午的龍舟拔河賽及親子龍舟賽也是一大看點；此外還有4支球團啦啦隊及中華民國啦啦隊總會隊伍，搖滾熊啦啦隊組隊划龍舟一較高下，市府議會及國際友誼對抗賽也將於6月10日下午登場。

高雄愛河端午國際龍舟嘉年華相關賽事和表演時間表。（高雄市運發局提供）

佛光山祥龍燈將在愛河龍舟嘉年華演出，近日進行預演，紅色長龍相當吸睛。（高雄市運發局提供）

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