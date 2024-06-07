為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高雄愛河龍舟賽6/8開划 「飛龍在天」祥龍燈入夜登場

佛光山祥龍燈明起一連3天晚上，在228公園前的愛河空域演出。（高雄市運發局提供）

佛光山祥龍燈明起一連3天晚上，在228公園前的愛河空域演出。（高雄市運發局提供）

2024/06/07 22:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄愛河端午國際龍舟賽明（8日）起一連3天在愛河水域登場，明早8點半將由龍舟拔河賽率先開跑，賽事越晚越精彩，除了傳統龍舟賽，在228紀念公園的愛河空域，也有佛光山祥龍燈表演，將可一睹「飛龍在天」精彩場景。

佛光山祥龍燈表演今早在愛河上預演，巨形長龍吸引不少民眾目光，3天連假將於每晚6點半和8點（明天為8點半）在228紀念公園前的愛河空域演出，要讓民眾在市區也能感受到佛光山平安燈法會展出的視覺震撼。

高雄市運發局指出，今年龍舟嘉年華活動規模更盛大，在愛河水域七賢至五福橋段，中午就開始的龍粽來市集，每天下午的啦啦隊的熱血應援，活動期間下午至晚間時段還有小朋友最愛的玩水氣墊遊樂園，晚間則有佛光山祥龍燈在愛河空域巡演。

此外明天原先在愛河灣水域演出的水上飛人秀，改至音樂館前水域演出，要讓更多民眾看到精采的表演；愛河灣和周邊場域部分，除了水翼板表演、立槳板闖關、水上飛人秀等活動，在海音廣場及海風堤岸，則分別有溫度逝光市集及打狗雄店市集。

賽事部分，6月8、9兩日夜間傳統龍舟重磅回歸，競技龍舟則於6月9日飆速開划，並將在6月10日下午1點半至5點展開傳統、競技直道競速決賽；特色賽事方面，明天上午的龍舟拔河賽及親子龍舟賽也是一大看點；此外還有4支球團啦啦隊及中華民國啦啦隊總會隊伍，搖滾熊啦啦隊組隊划龍舟一較高下，市府議會及國際友誼對抗賽也將於6月10日下午登場。

高雄愛河端午國際龍舟嘉年華相關賽事和表演時間表。（高雄市運發局提供）

高雄愛河端午國際龍舟嘉年華相關賽事和表演時間表。（高雄市運發局提供）

佛光山祥龍燈將在愛河龍舟嘉年華演出，近日進行預演，紅色長龍相當吸睛。（高雄市運發局提供）

佛光山祥龍燈將在愛河龍舟嘉年華演出，近日進行預演，紅色長龍相當吸睛。（高雄市運發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
愛河端午國際龍舟嘉年華愛河熱鬧登場 推「一起GO酷碰券」
2024/06/05 14:02

愛河端午國際龍舟嘉年華愛河熱鬧登場 推「一起GO酷碰券」
卓榮泰首度校閱海巡端午威力掃蕩誓師、接裝
2024/06/03 13:47

卓榮泰首度校閱海巡端午威力掃蕩誓師、接裝

1588萬起．燕巢市心鉅作、白派公園別墅
六月天象好精彩 端午來看「飛龍在天」
2024/06/02 05:30

六月天象好精彩 端午來看「飛龍在天」
高雄愛河龍舟賽程曝光 追啦啦隊女神時間看過來
2024/06/04 14:14

高雄愛河龍舟賽程曝光 追啦啦隊女神時間看過來

科技新貴心頭好 新竹「這區」值得關注
揪「粽」送暖！臉書版主林煌凱募粽 8年3萬5600顆贈弱勢
2024/06/04 16:57

揪「粽」送暖！臉書版主林煌凱募粽 8年3萬5600顆贈弱勢
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播