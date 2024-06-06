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男遇警攔查開車逃逸誤闖大樓地下室 女警拔槍查獲毒品

通緝女不願入獄要友人開車拒檢逃逸，女警拔槍攔截圍捕查獲毒品。（民眾提供）

通緝女不願入獄要友人開車拒檢逃逸，女警拔槍攔截圍捕查獲毒品。（民眾提供）

2024/06/06 14:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕43歲葉姓男子昨開車載蔡姓女子，行經高雄市新興區民生二路時，因停等紅燈佔用機車停等區，被巡邏員警攔下，葉男佯裝配合盤查，當員警欲詢問副駕駛座乘客蔡女時，葉男突然加速逃逸，女警圍捕時拔槍喝令下車，果然在車內查扣20.36公克毒品，並查出蔡女因毒品案通緝中。

新興分局今指出，巡邏警網昨巡經民生二路與中華三口時，見一部自小客違規在機車停等區，遂上前攔查 ，駕駛葉男起初佯裝配合警方盤查後，當員警欲進一步盤查副駕駛座乘客蔡女時，葉男突加速逃逸，警方隨即展開圍捕，最終該逃逸車輛不諳路況，被優勢警力攔停。

警方當場在車上查獲海洛因1.14克，以及安非他命19.22公克，另查出27歲蔡女是橋頭地檢署發布毒品通緝犯，2人被逮捕送辦。

據了解，葉男駕車載蔡女返家途中，因停等紅燈時佔用機車停等區而遭警方攔查，葉男先是佯裝配合警方盤查後，疑似因心虛怕遭警查獲，進而加速駕車逃逸，警方見狀立即展開攔截圍捕，約逃逸一公里後，葉嫌疑因對於地形路況不甚熟悉，駛入某大樓地下室。

葉男發現該地下室設有安全門管制，最終發現插翅難飛，才停車受檢俯首認罪，警方依公共危險、毒品危害防制條例及毒品通緝將2人送辦。

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警查獲毒品20.36公克。（民眾提供）

警查獲毒品20.36公克。（民眾提供）

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