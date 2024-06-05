黃文益接民進黨高市黨部主委 目標：未來1年黨員突破5萬人

民進黨高雄市黨部主委舉行交接典禮，左為卸任的許智善，右為新任的黃文益。（記者葛祐豪攝）

2024/06/05 12:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市黨部主委今天（5日）舉行交接典禮，由市議員黃文益接下重任，他表示高雄市黨部有效黨員約4.7萬人，是全台黨員數最多的黨部，未來1年將大量招募黨員，希望讓黨員數突破5萬人。

今天的交接暨就職典禮，包括立委許智傑、李昆澤、市議會議長康裕成、副議長曾俊傑等人都到場觀禮；卸任的許智善感謝市民與每一位戰友的支持和幫助，他也轉達賴清德對市黨部的期勉，期許民進黨不只是選舉政黨，更要「公益化」。

黃文益致詞時說，這次主委任期正好橫跨高雄市長、市議員初選與里長提名，他將學習市長陳其邁「2年拚4年」精神，把市黨部業務做到100分。

黃文益也宣示黨部接下來兩大核心任務，第一是高雄里長890人，其中民進黨籍301人，希望下次選舉民進黨籍里長增加到400人，讓更多民進黨籍里長一同挺高雄市政。

第二是大量招募黨員，黃文益指出，這次高雄市黨部選舉，有效黨員為4.7萬人，是全台黨員數最多的黨部，但壯大台灣基本盤很重要，未來1年高雄市黨部將大量招募黨員，希望讓黨員數破5萬人。

黃文益補充說，他將進行招募黨員的競賽，希望大家努力招募黨員入黨，招募數量最多的前5名，他會向賴清德爭取見面機會。

另為落實賴清德主張黨部公益化、與人民站在一起，黃文益也公布將於8月底協同民間團體，舉辦屬於年輕人「電音派對」，11月則規劃舉辦「毛小孩Happy Day」。

黃文益上任後，立刻簽署第一份公文為市黨部執行長的任命案，將由資深國會幕僚郭春津出任，郭曾在立委趙天麟辦公室服務，選戰經驗豐富；首席副執行長則由房書平出任，第二位副執行長由劉瑞堂回鍋擔任，第三位副執行長由原副執行長張峻榕留任。

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