調降娛樂稅挨批打腫臉充胖子 高市財政局：增加稅收可彌補

高市議員邱于軒抨擊市府調降娛樂稅是打腫臉充胖子。（翻攝臉書）

2024/06/04 16:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府提案調降娛樂稅、扶植藝文產業發展，遭議員質疑打腫臉充胖子!財政局長陳勇勝強調，本次修法調降娛樂稅影響數約2千萬元，因娛樂業營業狀況復甦及大型臨時公演挹注，經估算增加稅收可彌補，也符合財政紀律法規定，盼議會支持。

高市府為促進藝文發展，帶動住宿餐飲等周邊產業經濟效益，依娛樂稅法授權，擬具「高雄市娛樂稅徵收自治條例」第6條修正草案，調降本市藝文表演娛樂稅徵收率，卻遭質疑打腫臉充胖子。

議員邱于軒指出，市府曾宣傳世運主場館能吸引天團演出，是因場館是全台唯一、擁綠建築黃金標章的大型場域，既然這麼「特別」，為何還要對國際巨星錦上添花、罔顧財政紀律，免場租、免抽成、連娛樂稅都減半，她提醒市府別忘記，高雄仍是六都負債王，背了近2400億元負債！

財政局長陳勇勝表示，去年高雄舉辦超過117場演唱會，吸引約139萬人次，觀光效益逾45億元，另依財政部統計資料，去年高雄住宿餐飲銷售額高達929億元，突破歷史新高，顯見演唱會經濟帶動旅宿、餐飲與周邊商圈的外溢效果。

他進一步提到，今年娛樂稅預算編列2.3億元，1到5月實徵數已達1.2億元、為歷史新高，本次修法調降娛樂稅影響數估算約2千萬元，因娛樂業營業狀況復甦及大型臨時公演挹注，經估算增加稅收、可彌補修法調降娛樂稅之稅收影響，實符合財政紀律法規定，希望議會支持本修正案。

陳勇勝指出，市長陳其邁上任後，率領團隊嚴守財政紀律，積極促參招商，自110年起連續3年達成0舉債，受限債務已減債131億元（包含償還公教輔購基金借款16億元），並持續開拓財源，兼顧財政穩健與市政建設，有效運用手上的每一分錢，加速高雄的重要建設，提升城市競爭力。

高市財政局搬數據說明調降娛樂稅方案。（市府提供）

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