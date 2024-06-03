為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高雄義享天地停車場爆塞回堵 開離耗近1小時惹怨

高雄義享天地地下停車場出入口，昨晚出現大塞車，平面道路車流也受影響，有民眾被困在地下室近1小時，紛上網路抱怨。（圖由民眾提供）

高雄義享天地地下停車場出入口，昨晚出現大塞車，平面道路車流也受影響，有民眾被困在地下室近1小時，紛上網路抱怨。（圖由民眾提供）

2024/06/03 12:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄義享天地地下停車場出入口，昨晚出現大塞車，平面道路車流也受影響，有民眾被困在地下室近1小時，紛上網路抱怨，警方接獲報案，派員警到場疏導交通，義享天地表示，昨晚受雨勢影響，周邊道路車流量高，以致停車場出車速度較慢，造成回堵，未來商場停車場近滿載時，將強化指引民眾至鄰近特約停車場以疏散車潮。

據了解，不少民眾回堵在停車場出口，氣到上網負評，大罵動線安排不佳，鼓山分局回映，昨午至晚上陸續接到民眾報案，指鼓山區龍德新路段出現塞車情形，龍華所警組迅速到場疏導交通，發現疑似因雨天關係導致車流大增，現場車流多為進出賣場之的排隊車輛，道路車流量較大。

義享天地今天檢討地下停車場動線，表示因昨晚雨勢影響周邊道路，加上車流量大，以致停車場出車速度較慢，才會造成回堵，呼籲民眾當商場於停車場近滿載時，可利用鄰近特約停車場以疏散車潮，避免民眾出場久候。

鼓山分局表示將與義享天地及賣場協調，未來如何避免再發生類似因停車場內外塞車回堵，影響連接的龍德新路交通車流，並持續密切關注轄區內交通狀況，加強與相關單位協調合作，確保市民出行安全與便利。

高雄義享天地地下停車場出入口，昨晚出現大塞車，平面道路車流也受影響，警方獲報前往疏導交通。（圖由民眾提供）

高雄義享天地地下停車場出入口，昨晚出現大塞車，平面道路車流也受影響，警方獲報前往疏導交通。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
3週前北部確診者足跡曾到 高雄義享廣場今停業1天消毒
2021/07/19 10:31

3週前北部確診者足跡曾到 高雄義享廣場今停業1天消毒
北高雄新地標義享天地試營運現亂象 業者允改善停車、清潔問題
2021/03/23 18:27

北高雄新地標義享天地試營運現亂象 業者允改善停車、清潔問題

橋科建設推動 燕巢市心特色透天搶市
高雄義享廣場突宣布7/19停業1天消毒 網熱議：希望沒事
2021/07/19 06:09

高雄義享廣場突宣布7/19停業1天消毒 網熱議：希望沒事
高雄義享廣場上月有北部確診者足跡 今緊急閉館清消明開業
2021/07/19 18:55

高雄義享廣場上月有北部確診者足跡 今緊急閉館清消明開業

18勁旅角逐玉山盃 吳念庭羅國龍聲援
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播