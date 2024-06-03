高雄義享天地停車場爆塞回堵 開離耗近1小時惹怨

高雄義享天地地下停車場出入口，昨晚出現大塞車，平面道路車流也受影響，有民眾被困在地下室近1小時，紛上網路抱怨。（圖由民眾提供）

2024/06/03 12:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄義享天地地下停車場出入口，昨晚出現大塞車，平面道路車流也受影響，有民眾被困在地下室近1小時，紛上網路抱怨，警方接獲報案，派員警到場疏導交通，義享天地表示，昨晚受雨勢影響，周邊道路車流量高，以致停車場出車速度較慢，造成回堵，未來商場停車場近滿載時，將強化指引民眾至鄰近特約停車場以疏散車潮。

據了解，不少民眾回堵在停車場出口，氣到上網負評，大罵動線安排不佳，鼓山分局回映，昨午至晚上陸續接到民眾報案，指鼓山區龍德新路段出現塞車情形，龍華所警組迅速到場疏導交通，發現疑似因雨天關係導致車流大增，現場車流多為進出賣場之的排隊車輛，道路車流量較大。

義享天地今天檢討地下停車場動線，表示因昨晚雨勢影響周邊道路，加上車流量大，以致停車場出車速度較慢，才會造成回堵，呼籲民眾當商場於停車場近滿載時，可利用鄰近特約停車場以疏散車潮，避免民眾出場久候。

鼓山分局表示將與義享天地及賣場協調，未來如何避免再發生類似因停車場內外塞車回堵，影響連接的龍德新路交通車流，並持續密切關注轄區內交通狀況，加強與相關單位協調合作，確保市民出行安全與便利。

高雄義享天地地下停車場出入口，昨晚出現大塞車，平面道路車流也受影響，警方獲報前往疏導交通。（圖由民眾提供）

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