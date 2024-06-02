性愛行事曆曝光 他偷吃女同事89次 妻斥貪齊人之福

曾姓保險員偷吃女同事，2人被高雄高分院判賠精神撫慰金。（情境照）

2024/06/02 20:49

〔記者鮑建信／高雄報導〕保險公司曾姓職員偷吃黃姓女同事後，將嘿咻次數、旅館名稱、約會時間等過程，詳細記錄在行事曆留作紀念，被其妻發現後大怒求償200萬元，高等法院高雄分院判決2人共賠償20萬元。

曾妻指出，她和曾男及黃姓女子均為某保險公司員工。2019年至隔年間，她無意間發現其夫手機內有黃女留言訊息，如：「每天都很想你」、「大廚，你今天煮什麼好料的阿？」等。

不久，她又發現曾男行事曆，內容竟詳細記載約會日期、汽車旅館和飯店名稱、做愛次數等留作紀念，2人至少做愛89次以上，導致她飽受精神煎熬，要求丈夫和黃女各賠償百萬元精神撫慰金。

黃女指稱，與曾男長期共事，開玩笑叫他「寶貝」，而「每天都很想你」訊息，是打字漏了「們」字，否認有曖昧關係﹔曾男也說，行事曆所載均為其妻捏造，他與黃女上摩鐵偷情等均非事實。

高雄高分院調查，黃女經常早上LINE傳送「早安，寶貝」，及曾妻斥責其夫「你很貪心，你要享受齊人之福，你兩個都要啊？等問題，曾男多次答覆稱：「我也可以兩個都不要」等語，足證被告等交往逾越同事、朋友關係，仍然判決曾和黃女各賠償10萬元比較合理並定讞。

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