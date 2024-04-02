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雜貨輪掛喀麥隆旗護身 台船員載15越南人自中國偷渡仍落網

海巡查獲「JESSIE」（婕西號）號雜貨輪涉嫌自中國福建沿海載運越南偷渡客伺機搶灘偷渡，在雜貨輪暗艙查獲越南偷渡犯。（圖由海巡署提供）

海巡查獲「JESSIE」（婕西號）號雜貨輪涉嫌自中國福建沿海載運越南偷渡客伺機搶灘偷渡，在雜貨輪暗艙查獲越南偷渡犯。（圖由海巡署提供）

2024/04/02 10:19

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署偵防分署高雄查緝隊偵破偷渡案，喀麥隆籍「JESSIE」（婕西號）號雜貨輪，涉嫌載運15名越南籍偷渡犯企圖非法入境，海巡人員在高雄、台南交界海域攔查破獲，將蔡姓船長等5名船員送辦。

高雄查緝隊接獲情資，掌握偷渡集團載運越南籍人士偷渡來台，報請高雄地方檢察署國土安全專組主任檢察官林志祐、檢察官許怡萍專案指揮偵辦。3月30日傍晚6時會同相關單位，經海巡署第六、七、十三巡防區勤務統合，於高雄、台南交界海域攔截喀麥隆籍「JESSIE（婕西號）」，登船查獲藏在暗艙內的13男2女偷渡客。

海巡署調查，「婕」船平常掛起喀麥隆國旗掩護，實則涉嫌行偷渡不法行為，3月22日從高雄港出海，27日夜間抵達中國福建沿岸海域接駁15名偷渡客，企圖從我國西部沿岸地區伺機搶灘上岸。

據了解，「婕」船蔡姓船長、王姓輪機長及船員李姓、郭姓及鄭姓共5人，為牟取不法暴利，違法載運越南籍人士非法入境，該組船員以每名15萬元代價載運越南籍偷渡客，所得與與偷渡集團朋分。

全案訊後依違反入出國及移民法移送高雄地方檢察署偵辦，4月1日經檢察官向法院聲押禁見蔡嫌等5人獲准，另15名越南籍偷渡犯均交由移民署依法處理。

「JESSIE」（婕西號）號雜貨輪涉嫌載運偷渡犯。（圖由海巡署提供）

「JESSIE」（婕西號）號雜貨輪涉嫌載運偷渡犯。（圖由海巡署提供）

「JESSIE」（婕西號）號雜貨輪涉嫌載運偷渡犯，海巡人員在海上攔截登船檢查。（圖由海巡署提供）

「JESSIE」（婕西號）號雜貨輪涉嫌載運偷渡犯，海巡人員在海上攔截登船檢查。（圖由海巡署提供）

海巡署及相關單位查獲15名越南籍偷渡客。（圖由海巡署提供）

海巡署及相關單位查獲15名越南籍偷渡客。（圖由海巡署提供）

海巡署查獲越南籍偷渡客，依法處理。（圖由海巡署提供）

海巡署查獲越南籍偷渡客，依法處理。（圖由海巡署提供）

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