雜貨輪掛喀麥隆旗護身 台船員載15越南人自中國偷渡仍落網
2024/04/02 10:19
〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署偵防分署高雄查緝隊偵破偷渡案，喀麥隆籍「JESSIE」（婕西號）號雜貨輪，涉嫌載運15名越南籍偷渡犯企圖非法入境，海巡人員在高雄、台南交界海域攔查破獲，將蔡姓船長等5名船員送辦。
高雄查緝隊接獲情資，掌握偷渡集團載運越南籍人士偷渡來台，報請高雄地方檢察署國土安全專組主任檢察官林志祐、檢察官許怡萍專案指揮偵辦。3月30日傍晚6時會同相關單位，經海巡署第六、七、十三巡防區勤務統合，於高雄、台南交界海域攔截喀麥隆籍「JESSIE（婕西號）」，登船查獲藏在暗艙內的13男2女偷渡客。
海巡署調查，「婕」船平常掛起喀麥隆國旗掩護，實則涉嫌行偷渡不法行為，3月22日從高雄港出海，27日夜間抵達中國福建沿岸海域接駁15名偷渡客，企圖從我國西部沿岸地區伺機搶灘上岸。
據了解，「婕」船蔡姓船長、王姓輪機長及船員李姓、郭姓及鄭姓共5人，為牟取不法暴利，違法載運越南籍人士非法入境，該組船員以每名15萬元代價載運越南籍偷渡客，所得與與偷渡集團朋分。
全案訊後依違反入出國及移民法移送高雄地方檢察署偵辦，4月1日經檢察官向法院聲押禁見蔡嫌等5人獲准，另15名越南籍偷渡犯均交由移民署依法處理。