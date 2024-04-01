高雄6區公所新增托嬰中心 可容納104小朋友

高雄改建6區公所設施，成立托嬰中心。圖為橋頭區公所2樓的托嬰中心。（高市社會局提供）

2024/04/01 13:27

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市社會局為滿足青壯族群的育嬰需求，除了利用學校及社會住宅布建公共托育機構，也由市府協調改建區公所設施，逐步增加托嬰中心，今年規劃6處，共可容納104名的0歲至2歲小朋友。

社會局表示，今年2月6日先開幕的是在燕巢區公所1樓，名為「燕巢中安社區公共托育家園」，共12個名額，委由財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會承辦；然後是3月27日開幕的橋頭區公所2樓會議室，名為「橋頭隆豐社區公共托育家園」，也是12人，委託財團法人台南市燕豐教育基金會承辦。

社會局指出，台南市燕豐教育基金會前年開始在台南推動兒少教育、長期照護，但因主要捐贈者是高雄人，所以跨區加入高雄的服務行列。

目前規劃中的有4處，包括鳳山區公所1樓、路竹區公所3樓、仁武區公所的活動中心、湖內區公所旁的禮堂，今年都將改建為托嬰中心，各容納20人，總共80人，預計今年上半年陸續開幕。

社會局指出，高雄公托據點已有50多處，未來3年將達85處，政府補助公共化托育每月7000元，所以家長送小孩到高雄市公托機構，每月最高僅需負擔2000元，期望透過「增補助、減負擔」，在托育與經濟支持層面，減輕育兒家庭負擔。

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