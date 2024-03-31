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兒童節連假高雄3大場館12歲以下免費 50家業者推優惠

兒童清明連假，壽山動物園12歲以下兒童免費入園，圖為羊駝。（記者葛祐豪翻攝）

兒童清明連假，壽山動物園12歲以下兒童免費入園，圖為羊駝。（記者葛祐豪翻攝）

2024/03/31 10:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕兒童節清明節4天連假即將到來，高雄市繼多個藝文場館推出12歲以下兒童免費入場後，觀光局今天也宣布壽山動物園、崗山之眼、旗津貝殼館等3大場館，4月4日至7日12歲以下兒童免費入園；全市50家業者並同步推出多項優惠方案。

高市府於4月4日至7日，在衛武營都會公園規劃「2024海洋童樂會 高雄總動員」兒童節系列活動，多個藝文場館如科工館、紅毛港文化園區、見城館、再見捌捌陸、鳳儀書院、旗山車站-糖鐵故事館等，也同步推出12歲以下兒童免費入場。

今年1至3月，高雄迎來紅髮艾德等49場演唱會，帶來65萬次觀光人潮、創造21億觀光產值，為吸引兒童節清明節4天連假人潮來高雄觀光旅遊，並延續演唱會經濟商機，高雄市觀光局今天宣布，轄管的壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼等3大場館，12歲以下兒童這4天也免費入園。

高雄市觀光局長高閔琳說明，4月4日到7日，全國12歲以下兒童，憑高雄兒童卡，就能免費搭乘高雄捷運、輕軌、公車及渡輪，更能免費搭乘壽山動物園接駁車。

兒童節期間，壽山動物園除推出12歲以下兒童免費入園外，園區也推出「藝童聽故事」、「藝童玩樂器」、「藝童DIY」、「藝童聽音樂」等適合親子體驗活動。

此外，可遠眺85大樓、台灣海峽的崗山之眼天空廊道，及全國規模最大的公立貝殼展示館-旗津貝殼館，4月4日到7日12歲以下兒童也都免費參觀。

高雄市觀光局也整合超過50間百貨旅宿業者，針對兒童連假，推出親子住宿優惠方案，入住即可獲得市府加碼贈送的商圈夜市優惠券或驚喜小禮，合作業者包含大立百貨、夢時代摩天輪、義大遊樂世界、SKM Park鈴鹿賽道樂園等兒童放電天堂，均推出各式搭乘或入場優惠方案，相關優惠可上高雄旅遊網查詢。

崗山之眼4月4日到7日，12歲以下兒童免費入園。（高市府提供）

崗山之眼4月4日到7日，12歲以下兒童免費入園。（高市府提供）

壽山動物園兒童清明連假的節目滿滿。（園方提供）

壽山動物園兒童清明連假的節目滿滿。（園方提供）

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