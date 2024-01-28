為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

對視一眼不理會！高中生被圍毆挫傷 高雄警急追3嫌

劉姓高中生被嗆「看三小」，還圍毆成傷，警方到場協助送醫。圖為現場狀況。（讀者提供）

劉姓高中生被嗆「看三小」，還圍毆成傷，警方到場協助送醫。圖為現場狀況。（讀者提供）

2024/01/28 20:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名劉姓高中生今到楠梓區1間撞球館打撞球，於陽台往外看人騎機車，與樓下喝酒的田男3人對視，劉生被嗆「看三小」不理會，還被追上樓圍毆成傷，造成手部、頸部挫傷。警方以車追人鎖定田男等3人涉案，將查緝3人到案說明，全案將依聚眾鬥毆、傷害罪偵辦。

高雄市1名劉姓高中生（17歲）放寒假，今天下午與多名友人，到楠梓區藍田路1間撞球館打撞球，期間他與友人到陽台往外看人騎機車，剛好田男（20歲）、張男（20歲）、洪男（21歲）3人於同棟樓下1樓喝酒聊天。

劉姓高中生與田男等3人眼神對視，田男等3人以為劉生瞪人，怒嗆劉生「看三小」，劉生不認識田男3人，並未理會3人，繼續與友人從陽台，往外看人騎機車。

沒想到田男等3人竟從1樓衝上2樓，進入撞球館內徒手圍毆劉生，造成劉生手部、頸部挫傷，直到撞球館內有人拉開3人，田男等3人才作罷，下樓騎機車離去，整個過程大約2分鐘。

警方據報啟動快打部隊到場，田男等3人已騎車離去，協助劉生送醫檢查及擦藥，所幸沒有生命危險，警方以車追人深入調查，已鎖定田男等3人身分，將通知3人到案說明。

劉生今在父親陪同下，上警局對田男等3人提告，警方將查緝3人到案說明，全案依聚眾鬥毆、傷害罪偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
（影音）警否認袖手旁觀！網PO超哥毆Toyz現場畫面怒斥：要確定欸？
2024/01/27 15:20

（影音）警否認袖手旁觀！網PO超哥毆Toyz現場畫面怒斥：要確定欸？
又是藏壽司！高中生放寒假大聲喧譁 影片曝光掀兩面論戰
2024/01/20 21:03

又是藏壽司！高中生放寒假大聲喧譁 影片曝光掀兩面論戰

市政角地＋惠文學區 「雲頂」打造輕奢生活感
女兒見「5成高中生挺柯」4年後恐翻轉 施景中妙回
2024/01/17 09:00

女兒見「5成高中生挺柯」4年後恐翻轉 施景中妙回
6少年不滿積欠3萬 公園圍毆國中生成傷
2022/11/13 14:02

6少年不滿積欠3萬 公園圍毆國中生成傷

新年送元本山 5大系列滿足每個人味蕾
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播