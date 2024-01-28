對視一眼不理會！高中生被圍毆挫傷 高雄警急追3嫌

劉姓高中生被嗆「看三小」，還圍毆成傷，警方到場協助送醫。圖為現場狀況。（讀者提供）

2024/01/28 20:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名劉姓高中生今到楠梓區1間撞球館打撞球，於陽台往外看人騎機車，與樓下喝酒的田男3人對視，劉生被嗆「看三小」不理會，還被追上樓圍毆成傷，造成手部、頸部挫傷。警方以車追人鎖定田男等3人涉案，將查緝3人到案說明，全案將依聚眾鬥毆、傷害罪偵辦。

高雄市1名劉姓高中生（17歲）放寒假，今天下午與多名友人，到楠梓區藍田路1間撞球館打撞球，期間他與友人到陽台往外看人騎機車，剛好田男（20歲）、張男（20歲）、洪男（21歲）3人於同棟樓下1樓喝酒聊天。

劉姓高中生與田男等3人眼神對視，田男等3人以為劉生瞪人，怒嗆劉生「看三小」，劉生不認識田男3人，並未理會3人，繼續與友人從陽台，往外看人騎機車。

沒想到田男等3人竟從1樓衝上2樓，進入撞球館內徒手圍毆劉生，造成劉生手部、頸部挫傷，直到撞球館內有人拉開3人，田男等3人才作罷，下樓騎機車離去，整個過程大約2分鐘。

警方據報啟動快打部隊到場，田男等3人已騎車離去，協助劉生送醫檢查及擦藥，所幸沒有生命危險，警方以車追人深入調查，已鎖定田男等3人身分，將通知3人到案說明。

劉生今在父親陪同下，上警局對田男等3人提告，警方將查緝3人到案說明，全案依聚眾鬥毆、傷害罪偵辦。

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