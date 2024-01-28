連趕3場發紅包 陳其邁三句不離「黃色小鴨」

陳其邁參加新堀江潮聖祭，親送龍年小紅包，與大小朋友歡樂合影。（記者葛祐豪翻攝）

2024/01/28 19:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕與市民提前喜迎甲辰龍年，高雄市長陳其邁今天連趕3場拜廟祈福、高雄過好年行程，致詞時三句不離「黃色小鴨」，歡迎大家有空到愛河灣欣賞兩隻可愛的鴨鴨。

陳其邁率市府團隊啟動拜廟祈福行程，今（28）日先後前往楠梓東門王爺廟、楠梓三山國王府，祈求新年國泰民安，並於現場發放高雄龍年小紅包，向市民拜早年，期許新年欣欣向榮，一切好兆頭；現場民眾絡繹不絕，搶著與陳其邁合影，擊掌互道新春愉快。

陳其邁致詞時說，高雄現在大建設、大進步，並談到台積電在高雄設廠，樂見楠梓地區蓬勃發展；同時提及新台17南段的最後一哩路、翠華路拓寬、楠梓運動中心等進度，強調未來持續關心地方建設，卯足全力拚市政。

延續超高人氣的黃色小鴨重返高雄議題，陳其邁也鼓勵大家前往欣賞，一同感受高雄冬日、過年過節的熱鬧與歡樂。

晚間，陳其邁則參加「2024高雄過好年-新堀江潮聖祭」活動，他表示，新堀江商圈近年搭配周遭大立商圈的招商發展，加上演唱會經濟引來人潮，持續活絡中央公園周遭商機。

「新堀江潮聖祭」結合特色餐車市集、年輕人流行音樂與潮流商店，為商圈帶來年前的熱鬧氣氛，陳其邁會後也發送高雄龍年小紅包。

高雄市長陳其邁前往楠梓發紅包。（記者葛祐豪翻攝）

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