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黃色小鴨越夜越美麗 第1天狂吸28萬人參觀

晚間6點起，黃色小鴨開燈，到晚間10點，每半小時還有燈光秀。（記者李惠洲攝）

晚間6點起，黃色小鴨開燈，到晚間10點，每半小時還有燈光秀。（記者李惠洲攝）

2024/01/27 20:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕睽違10年的黃色小鴨（Rubber Duck）今天重返愛河灣，魅力無法擋，越夜越美麗，高雄市觀光局統計至今晚8點，約吸引28萬人次參觀。

高18公尺的黃色小鴨，曾在2013年首度造訪高雄，1個月展期吸引390萬參觀人次，創造出10億元的觀光產值。睽違10年，高市府特別安排雙倍驚喜，2隻黃色小鴨同時出現在愛河灣，期待雙鴨帶來雙倍幸福、雙倍好運。

今天高雄出現冬日暖陽，照著萌萌的黃色小鴨，愛河灣瞬間化身成大型浴缸，高市府提醒，即日起至2月25日，推薦大家到愛河灣及16-18號碼頭，享受「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」超Chill假期，感受黃色小鴨的魅力。

高市觀光局指出，上午的雙鴨進港秀，吸引4萬人目睹精彩過程，中午過後，賞鴨人潮絡繹不絕；晚間6點起，黃色小鴨開燈，到晚間10點，每半小時還有燈光秀，絢爛光影照亮愛河灣與高雄流行音樂中心，人潮也愈聚越多，根據現場人流監測，統計至今晚8點，約吸引28萬人次參觀。

高市府今年與台灣港務公司合作，規劃於高雄港16至18號碼頭做為「冬日遊樂場」的主場域，除了療癒的裝置藝術作品和美味餐飲市集，還有免費的大型氣墊、遊樂設施。遊樂設施於每天下午2點免費發放遊園券，歡迎大朋友帶著小朋友踴躍索取。

不過，有民眾質疑冬日遊樂園只能玩一次?對此，觀光局澄清說，由於冬日遊樂園為免費活動，為維持小朋友的遊樂品質，並讓所有小朋友都有機會玩到設施，同時控制人流，因此有類似「翻桌率概念」的時間、場次規劃；遊園券並無只能玩一次的限制，領了還可以再領，平日6場、假日12場，希望能讓小朋友可以盡情玩耍。

兩隻黃色小鴨佇立在愛河灣兩旁。（記者李惠洲攝）

兩隻黃色小鴨佇立在愛河灣兩旁。（記者李惠洲攝）

高雄港16至18號碼頭的「冬日遊樂場」，吸引許多大小朋友。（記者李惠洲攝）

高雄港16至18號碼頭的「冬日遊樂場」，吸引許多大小朋友。（記者李惠洲攝）

黃色小鴨燈光秀，絢爛光影照亮愛河灣與高雄流行音樂中心。（記者李惠洲攝）

黃色小鴨燈光秀，絢爛光影照亮愛河灣與高雄流行音樂中心。（記者李惠洲攝）

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