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里長送外套被控賄選 法官還清白：沒投票權的人也有收到

尋求連任的張全仁被控送外套賄選，法官還他清白。示意圖。（資料照）

尋求連任的張全仁被控送外套賄選，法官還他清白。示意圖。（資料照）

2024/01/27 11:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣知名品牌「小丑魚」董事長謝奇享送30件防風外套給里長做公益，尋求三民區寶慶里長連任的張全仁把外套分送給鄰長後，再把部分外套送給他認為平時熱心公益的里民，結果被檢調認為他涉賄起訴，張極力喊冤，法官發現受贈者中，有人戶籍在南投縣，根本沒有高雄市的投票權，因此判張男無罪。

判決指出，謝奇享在三民區東區生活30餘年，他覺得東區很好，於2019年間召集東區9個里成立「三民東區里長聯誼會」，不分黨派協調行政事務，並由謝男擔任「三民東區里長聯誼會」召集人，他為感謝9個里長及各鄰長的辛苦，同時也藉此推廣公司新產品，所以每個里都送30件防風外套，除1件送給里長外，其餘29件則由里長分送給較為辛苦的鄰長。

2022年9月，張全仁把收到的30件防風外套，分別送給自己及鄰長共17件、3位熱心地方公益的里民、身心障礙福利協會工作人員4人、親戚3人，但有2位親戚不喜歡外套顏色所以退回來，所以剩下12件；張再自掏腰包買了7件外套，其中4件是送給協會同仁，另外3件送給親戚。

不過，由於送外套的時間點逼近選舉投票時間，檢調認為他涉嫌賄選，雖然投票結果出爐，張全仁連任失敗，但仍依違反選罷法將他起訴。

高雄地院審理時，張極力喊冤，辯稱自己只是把外套送給有需要或是熱心地方公益的人，與選舉無關，法官傳喚多位受贈者出庭作證，確認張送外套時，並無明示或暗示拿到外套的人要投票支持他，且拿到外套的人，除了鄰長外，有8人不具有該里投票權，甚至還有人戶籍在南投縣，只有3人有該里投票權，認定如果張男有意行賄，理應將外套送給具有投票權的人，而不是還把沒有發完的外套逕自留存沒有發送出去，因此認定罪證不足，判張男無罪，可上訴。

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