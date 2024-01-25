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輕軌、小黃、渡輪都有黃色小鴨！高雄熊與周璟瑜拍片宣傳

高雄熊與周璟瑜再度合體出新片，這回是為黃色小鴨。（記者王榮祥翻攝）（記者王榮祥攝）

高雄熊與周璟瑜再度合體出新片，這回是為黃色小鴨。（記者王榮祥翻攝）（記者王榮祥攝）

2024/01/25 11:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市觀光大使「高雄熊」與市府發言人周璟瑜日前攜手為高雄輕軌拍攝短片，今天再發表最新宣傳影音，這一次是為了「黃色小鴨」。

周璟瑜說，與「高雄熊」搭乘小鴨渡輪，吹海風欣賞美景，徜徉旗鼓航線，最適合拍美照留念；小鴨輕軌列車，則是在輕軌成圓元旦上路，至今仍是超夯焦點，許多民眾在路上看見小鴨列車，都非常興奮拍攝並分享；2024高雄燈會期間，趕行程的民眾，可選擇搭乘小鴨計程車，歡迎大家都來高雄看黃色小鴨，搭乘小鴨交通運具可愛、應景又便利。

高雄市新聞局長項賓和表示，27日起將有300多輛計程車變為可愛小鴨穿梭街道巷弄，帶給市民驚喜，且只要在高雄地區搭乘55688集團台灣大車隊小鴨計程車，就有機會拿到小鴨帽，每輛小鴨計程車限量100頂。

新聞局補充說明，市府與高雄捷運公司、高雄市輪船公司、55688集團合作，聯手推出多款小鴨限定運具，邀請全台民眾，搭乘小鴨運具逛燈會。高雄輕軌即日起至2/25試營運期間免費搭乘，還可週週抽智慧型手機。

2024高雄燈會除了黃色小鴨於愛河灣療癒登場，「冬日遊樂園」27日至2月25日也配合黃色小鴨到來於16-18號碼頭登場，將打造療癒森林與大型充氣藝術作品，巨大黃色球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施和美味餐飲市集；燈會期間每週末、大年初一至初五，每天安排2場兒童戲劇演出及精采的馬戲與互動體驗表演；每晚於高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心展演港灣燈光秀。

燈會相關資訊可上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。

高雄熊與周璟瑜再度合體出新片，這回是為黃色小鴨。（記者王榮祥翻攝）（記者王榮祥攝）

高雄熊與周璟瑜再度合體出新片，這回是為黃色小鴨。（記者王榮祥翻攝）（記者王榮祥攝）

高雄熊與周璟瑜再度合體出新片，這回是為黃色小鴨。（記者王榮祥翻攝）（記者王榮祥攝）

高雄熊與周璟瑜再度合體出新片，這回是為黃色小鴨。（記者王榮祥翻攝）（記者王榮祥攝）

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