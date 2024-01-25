為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

中籤率80％還落榜！高雄4家殯葬業0元圍標失敗被起訴

4家殯葬業者0元圍標失敗，被雄檢依違反政府採購法起訴。示意圖。（資料照）

4家殯葬業者0元圍標失敗，被雄檢依違反政府採購法起訴。示意圖。（資料照）

2024/01/25 10:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營殯葬公司的郭姓男子有意把公司讓渡給吳姓和張姓同業，為了增加業務量，郭男邀吳、張兩人參與高市殯葬處採購案，4家業者用0元圍標方式搶下標案，結果第一次開標時被發現動手腳，主持人宣布廢標，第二次開標時，突然殺出另家殯葬業者也用0元來搶標，最後5家業者抽籤，郭男等人中籤率高達80%竟落榜，還被雄檢依違反政府採購法起訴。

檢方指出，2019年11月，高市殯葬處辦理預算400餘萬元的「109年度冷凍室、停柩室、禮廳及運屍等現場勞務委託」採購案，根據過去業界慣例，這類採購案多以0元投標，目的是獲得標案後可優先接洽家屬，藉此爭取往生者後續殯葬務機會，根據規定，只要2家以上廠商標價相同，最後會根據押籤方式決定得標廠商。

經營殯葬公司的郭姓男子當時有意把公司讓渡給吳姓和張姓同業，為了增加業務量，他邀集吳、張兩人參與投標，並找來廖姓同業協助，由郭男拍板定案，4家公司都用0元方式投標，並約定不管哪家公司得標，會把業務轉給郭男公司承作。

2019年12月9日上午10點，標案開標時，主持人發現，參與投標的4家殯葬業者押標金連號且為同一帳戶所開立，主持人認為有圍標嫌疑，當場宣布廢標；4天後，標案再次開標，除了郭男等4家公司參與投標外，突然又殺出另家殯葬業者也用0元投標，開標確定有5家廠商以0元投標，依規定抽籤時，郭男等人中籤率高達80%，結果卻是另家殯葬業中籤。

郭男等人圍標不成，還被檢調盯上，雄檢陸續傳喚郭男等人到案說明，他們對案情避重就輕，但因相關事證明確，檢方認為郭男4人涉犯政府採購法中的詐欺圍標罪，偵結後依法起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中科院採購弊案3員工勾結廠商「中國貨佯充台製」詐5千多萬 11人被起訴
2023/09/08 16:31

中科院採購弊案3員工勾結廠商「中國貨佯充台製」詐5千多萬 11人被起訴
前北科大副教授涉詐134萬 博士生衰捲官司被起訴
2023/03/07 05:30

前北科大副教授涉詐134萬 博士生衰捲官司被起訴

酒迷品飲不求人！AI助你解密烈酒世界
調局採購防彈背心 廠商竟敢圍標
2022/05/06 05:30

調局採購防彈背心 廠商竟敢圍標

補養聖品「鹿茸」守護全家人的健康
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播