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高雄市社宅包租代管媒合2674戶 第4期計畫啟動

高雄市社會住宅包租代管第4期計畫啟動。（都發局提供）

高雄市社會住宅包租代管第4期計畫啟動。（都發局提供）

2024/01/24 17:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市都發局推動社會住宅包租代管計畫，6、7年來共媒合2674戶，都發局啟動第4期計畫，結合3稅有減免、3費有補助、3年有服務及租金補貼等多項優惠，鼓勵房東與有租屋需求的民眾踴躍申請。

高雄市自2017年起，配合內政部開辦社會住宅包租代管計畫，至今已開辦3期，累計成功媒合2674戶出租住宅。去年底續辦第4期計畫，目標戶數800戶，若成效良好，可擴充續辦800戶，嘉惠更多民眾。

高雄市都發局長吳文彥表示，社會住宅包租代管計畫的精神，就是讓民間空餘屋轉作社宅，以擴大社宅量能。具體作法分為「包租包管」及「代租代管」兩方案，「包租包管」是政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以二房東身分，辦理轉租與房屋管理事宜；「代租代管」則由業者協助房東出租住宅，給符合資格的房客，並代理房東管理出租住宅。

都發局強調，高雄市社會住宅包租代管第4期計畫，參與的房東享有「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」等優惠，包括享有月租金1.5萬元的所得稅免稅額，並有地價稅、房屋稅比照自用住宅稅率等稅賦優惠；3費指的是補助每年每屋上限1萬元修繕補助、居家安全保險費3500元補助、簽約公證費補助；3年服務指簽約後由專業租賃服務業者，提供3年的免費租屋管理服務，讓房東輕鬆租，省卻繁瑣的租屋困擾。

都發局說明，媒合入住的房客，申請資料將同步帶入中央300億元擴大租金補貼專案審查，主動整合政府租金補貼資源，符合資格者每戶每月可獲2000元至4000元不等、分3級的租金補助，如屬成年未達40歲以下單身者、新婚2年內、育有未成年子女（含胎兒）及經濟或社會弱勢家庭，更有補助金額1.2至1.8倍以上的加碼額度，減輕租屋的經濟負擔。

高雄市都發局社宅包租代管第4期計畫，委辦業者有2家，分別是兆基管理顧問公司高雄分公司、宜居不動產管理顧問公司，有意願的房東可洽委辦業者諮詢。

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