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高市科技取締露天燃燒 今年已抓39件共罰逾179萬

環保局查獲工程行露天燃燒廢木材等廢棄物造成空氣污染。（記者陳文嬋攝）

環保局查獲工程行露天燃燒廢木材等廢棄物造成空氣污染。（記者陳文嬋攝）

2023/11/21 22:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市以科技執法加強取締露天燃燒，今年以來查獲39件共罰179萬餘元，其中工廠有8件裁罰173萬元，占總裁罰金額9成7；其餘31件是農民，環保局將提供農業廢棄物再利用處理技術，協助農民提升農業廢棄物價值，減少非法露天燃燒。

市府經常接獲民眾陳情，部分郊區空氣瀰漫燃燒異味，環保局利用科技執法，先以微型感測器掌握露天燃燒可疑熱區，再出動紅外線熱顯像空拍機，空中飛行追查及搜證，搭配人員到場查獲污染行為人。

環保局發現多為年長農民或工廠所為，今年以來查獲露天燃燒39件，總計開罰179萬餘元，其中工廠有8件共裁罰173萬餘元，占總裁罰金額9成7，包括工程行露天燃燒廢木材等，主要分布仁武、小港區、大寮、岡山、湖內等小型工廠焚燒垃圾。

此外，以年長農民為大宗達31件，分布大社、仁武、大樹、大寮、林園等區，習慣燃燒枯枝、樹葉等農業廢棄物，產生粒狀污染物逸散大氣中，造成空氣污染。

環保局推動高雄市空氣污染巡查檢測計畫，攜手農業單位及農會加強宣導農民不得露天燃燒農業廢棄物，並提供農業廢棄物再利用處理技術，提升農業廢棄物價值；另提供含稻草分解菌有機質肥料施用技術，協助農民減少露天燃燒，以維護空氣品質。

環保局表示，露天燃燒違反空污法第32條規定，個人裁處1200元至10萬元罰鍰，工商廠場則裁處10萬至500萬元罰鍰。

環保局查獲農民露天燃燒樹枝、樹葉等農業廢棄物。（記者陳文嬋攝）

環保局查獲農民露天燃燒樹枝、樹葉等農業廢棄物。（記者陳文嬋攝）

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