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高雄車站站西路夜間施工 多處路段封閉交通管制

高雄車站站西路再度封閉施工2夜，多處路段封閉交通管制。（警方提供）

高雄車站站西路再度封閉施工2夜，多處路段封閉交通管制。（警方提供）

2023/11/18 08:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕為強化高雄車站站西路車道辨識度與路口行車秩序，高雄市工務局於今（18）日、19日夜間22時至翌日7時，管制站西路北段車道進行彩色舖面繪設工程，只要工程提前完成，解除交管並開放通車，施工期間部分路段將封閉、改道，警方將在現場進行交通管制。

工程施作期間分別封閉博愛/熱河至博愛/九如沿線路口、九如/重慶街口南下（含東向）及站西路南下至站西/安寧街口路段並管制人車通行，但站西路自高雄車站出口往南車道及站東路臨停接送區則維持通行，籲請用路人避開施工路段，提前改道行駛。

警方表示，封閉施工期間，進出高雄火車站旅客請多利用站東路行走或接送，為便利南下至火車站搭車之旅客，將於九如二路南側（天津街口至重慶街路口）規劃旅客臨時接送區，警提醒該處僅供臨時上、下客搭送使用，切勿久停占用。

警方呼籲，站西路北段施工期間，原利用博愛路南下經過九如/博愛路口或至高雄車站載送旅客的車輛，請提前改道至中華路、自立路、自由路、民族路等南北向替代道路通行；利用九如路往來東西向的車輛，則請提前改道行駛十全路、熱河街、建國路、八德路、七賢路等路段通行，並請遵循現場執行交管勤務的警、義交指揮通行。

高雄車站站西路再度封閉施工2夜，多處路段封閉交通管制。（警方提供）

高雄車站站西路再度封閉施工2夜，多處路段封閉交通管制。（警方提供）

高雄車站站西路再度封閉施工2夜，多處路段封閉交通管制。（警方提供）

高雄車站站西路再度封閉施工2夜，多處路段封閉交通管制。（警方提供）

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