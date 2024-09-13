高雄中正高工旁通學步道變好走 居民：買鹹酥雞回家時腳步變輕盈

高雄中正高工旁二聖一路通學道改造完成。（工務局提供）

2024/09/13 10:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄中正高工旁通學步道近日改造完成，讓學校與社區關係更加親近；附近居民黃先生說，「以前步道凹凸不平，走路要很小心，最近買完鹹酥雞散步回家，腳步都特別輕盈」。

高市工務局指出，中正高工為本市培養許多專業技職人才，校內多功能運動場除承載志在體育的學子們青春與汗水的回憶，也充滿周邊居民運動休閒歡笑的聲音。

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運動場北側為二聖一路，是該校通學接送與民眾運動出入主要動線，近期完成二聖一路通學道整新，以連續植栽帶改善竄根及鋪面老舊問題，營造優質舒適的社區通學步道。

工務局表示，中正高工周邊多為住宅區，且附近為光華夜市與大賣場，通學道除上下學通行也兼具民生機能，二聖一路通學道長約300公尺，過去因樹木浮根致鋪面凸起以及老舊花台影響通行。

為營造人本友善通行空間，以平整、耐用的優質材料翻新鋪面，並將花台移除以增加步道淨寬，再配合路口行穿線調整無障礙斜坡。

此外還將校側老舊圍牆拆除改植綠籬且於路側設置連續綠帶，讓學校與社區的關係更加親近，也增添都市綠意街角。

附近居民黃先生說，「以前步道舊舊的還凹凸不平，走路都要很小心，最近煥然一新而且又平又寬敞，現在不管跑步去中正高工運動或從光華夜市買完鹹酥雞散步回家，腳步都特別輕盈！」

道工處補充，校園通學步道可銜接周邊人行道，是社區通行路網的一環，市府近年在人行道鋪面改善選用具平順、耐久、美觀、施作迅速等優點的材料，不只強化通行安全、降低維護成本及維修頻率，也能達到節能減碳效益，市府會持續優化整體人行環境，提供市民安心舒適的公共空間。

高雄中正高工旁二聖一路通學道改造完成。（工務局提供）

高雄中正高工旁二聖一路通學道改造完成，居民很有感。（工務局提供）

高雄中正高工旁二聖一路通學道改造完成，居民有感。（工務局提供）（記者王榮祥攝）

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