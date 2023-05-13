岡山籮筐小趕集重現百年盛況 陳其邁踏遍90攤喊「母親節快樂」

陳其邁（中）戴氣球帽踏遍90攤岡山籮筐小趕集。（記者黃旭磊攝）

2023/05/13 20:14

〔記者黃旭磊／高雄報導〕陳其邁傍晚至岡山參與2023岡山籮筐小趕集活動，造訪近百攤傳統編織籮筐工藝、生活選品、大福及冰品市集，重溫兩百年以來的趕集熱潮。

「祝福大家母親節快樂」，岡山籃籗會選在每年媽祖生日（農曆3月23日）舉行，今年搭配母親節由市府觀光局、福興文教基金會及森山市集籌辦「籮筐小趕集」，邀集日本京都大福職人、旗山知名冰品「小露吃」及嘉義絲瓜名店，重現兩百年來義民護鄉趕集盛況。

立委邱志偉、高雄市議員陸淑美、黃秋媖、林志誠及觀光局長高閔琳等賓客，傍晚沿典寶溪逛遍90多攤市集，沿途京都職人贈送緣大福、旗山名人郭人豪送黑糖荔枝冰，陳其邁獲贈氣球帽，最後在「籮筐小趕集」前合影。

陳其邁強調，岡山籃籗會擁有兩百多年歷史，具有濃厚鄉土色彩，市集品牌與岡山在地元素連結，像是兩側入口竹藝裝置及攤位搭棚，以岡山竹子為創作，取材自岡山在地80餘歲老師傅經營傳統竹廠。

森山市集、草木森花之市代表謝小五説，兩百年前義民編織竹圍保衛鄉民，和平時期擺攤趕集維生，而現場攤位以地攤為主，小朋友打桌球也有編織球籃，期待重現當年盛況。

觀光局長高閔琳帶著2百名遊客從岡山航空教育展示館出發，沿著阿公店溪自行車道悠閒騎往典寶溪滯洪池，以低碳方式體驗在地風情。

京都職人（左）致贈緣大福。（記者黃旭磊攝）

小朋友就地打桌球。（記者黃旭磊攝）

陳其邁學民眾拿竹籃逛市集。（記者黃旭磊攝）

四四拍唱片行帶來溫馨歌聲。（記者黃旭磊攝）

親子席地享受溫馨時光。（記者黃旭磊攝）

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