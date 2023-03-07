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    高雄山區學校地形崎嶇易藏死角 少年隊購入小型空拍機

    高雄山區學校地形崎嶇易藏死角，少年隊購入小型空拍機。（記者黃良傑翻攝）

    高雄山區學校地形崎嶇易藏死角，少年隊購入小型空拍機。（記者黃良傑翻攝）

    2023/03/07 13:47

    〔記者黃良傑／高雄報導〕校園安全是高雄市長陳其邁的要求，市警局少年隊購入1架小型空拍機，希望克服山區偏鄉學校周邊地形，空拍掌握校園四周安全，同時也培訓駕馭無人機的員警好手，全方位3D立體監測校園環境，減少治安死角，進而追蹤是否有隱藏山區的毒品分裝廠。

    少年隊另派2名男警由資訊室協助派訓，學練操作大型無人空拍機，據了解，資訊室整備的大型空拍機，為了資安均排除中國製空拍機，價格雖然較昂貴，但資安無漏洞，至於市警局各單位也依辦案及業務需求，自行購買小型空拍機，增加偵防利器與能量。

    少年隊表示，新購入的小型空拍機在日前開學後，展開8天的校園安全環境檢測，針對各級學校周邊治安死角增加監視器全天監控，並不定期到學校訪視協助巡視周邊安全走廊，淨化校園四周環境，並檢視確認各通學路線沿線照明，以及監視錄影設備保持堪用。

    同時針對六龜、桃源、茂林及那瑪夏等偏鄉學校，礙於山區地形差異較大，出動空拍機實施全方位3D立體的校園環境檢測，針對校園內外周邊安全有疑慮處拍錄，加強巡邏查緝，評估裝設監視系統，或感應照明燈及緊急求助設備，透視偏僻角落評估有無治安顧慮等情形，加強防範減少安全顧慮。

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