國立大學教授偷情女大生還吃醋「蒼蠅太多」 挨告判賠40萬

教授外遇女大生，還吃醋：「不要哪天當了教授夫人了我還得趕蒼蠅」。（情境照）

2023/03/02 11:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕南部某國立大學陳姓教授和同為某私立大學教授的妻子感情不睦，陳姓教授跟進修部洪姓女大生發生婚外情，還吃醋洪女身邊「蒼蠅」太多，提醒她注意言行，「不要哪天當了教授夫人了我還得趕蒼蠅」，陳妻得知丈夫外遇怒告求償100萬元，陳、洪兩人雖否認有逾越男女交往分際，但因相關事證明確，被法官判兩人應賠40萬元。

判決指出，陳姓教授和妻子奉子結婚，雖然婚後生下3個孩子，但兩人感情不睦，曾於2010年時簽下離婚協議書，但當時礙於3個小孩年紀還小，兩人沒有去登記離婚，直至2021年宣告分居，但彼此仍保有婚姻關係。

陳妻指控，丈夫在兩人分居後，帶著丈夫任教大學的進修部洪姓女大生在鳳山某大樓同居，甚至還同遊台東拍下親密的合照，陳妻認為丈夫和洪女已侵害她配偶權，提告向兩人求償100萬元。

高雄地院審理時，陳、洪否認交往，辯稱兩人僅是單純的師生關係，加上兩人又都是家暴的受害者，彼此互相有共同話題能聊，還能相互扶持，所以關係才會變得比較熱絡，但絕無做出逾越男女交往分際的行為。

但法官根據陳妻提供的對話紀錄，發現陳姓教授跟女大生不但互傳曖昧簡訊，陳姓教授為了讓洪女專情於他，還特別提醒她跟其他男生交往時要注意言行，不要讓其他男生誤會，醋味十足的告誡「不要哪天當了教授夫人了我還得趕蒼蠅」；法官根據相關事證，認定陳姓教授和女大生是男女朋友關係，已侵害原配權益，判兩人應賠40萬元，可上訴。

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