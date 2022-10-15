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    首頁　>　高雄市

    陳其邁鳳山區後援會今成立 湧入近3千人高喊當選

    陳其邁鳳山區後援會今成立，現場湧入近3千人高喊當選。（陳其邁競選總部提供）

    陳其邁鳳山區後援會今成立，現場湧入近3千人高喊當選。（陳其邁競選總部提供）

    2022/10/15 23:07

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長陳其邁鳳山區後援會今成立，由在地立法委員許智傑擔任鳳山後援會會長，現場湧入近3000人高喊當選，鳳山區76名里長超過4分之3齊聚同台，力挺陳其邁連任。

    高雄市長陳其邁尋求連任，近來各區後援會陸續成立，今舉辦鳳山區後援會成立大會，陳其邁致詞表示，高雄正進行城市轉型重大階段，在突破傳統重工業化刻板印象，打造宜居城市的路上，還有許多必須要努力的地方。

    陳其邁感謝在地里長、地方協會代表與鳳山鄉親們熱情支持，期盼高雄市民們再給他4年，一起讓高雄起飛！他同時呼籲大家一起支持18歲公民權的複決修憲案，讓年輕人更有機會參與民主，讓台灣的民主化過程進步，成為世界民主模範。

    陳其邁也感謝許智傑在中央積極協助，包括國道7號、捷運黃線核定、紅線延伸、三井Lalaport商場進駐、鳳山火車站6+10共構大樓等，都可以看見許智傑奔波的影子。

    在地立法委員許智傑擔任鳳山後援會會長，歷任高雄縣議員、鳳山市長、區長，更是連3屆鳳山區立法委員。許智傑表示，擔任鳳山後援會的會長，目標就是今年底選舉要顧好鳳山區選票，幫助市長陳其邁順利連任，讓民進黨提名鳳山區議員及候選人4席與無黨籍議員候選人黃捷當選，協助鳳山未來的發展、高雄市政的推動。

    許智傑指出，2020年光復高雄後，陳其邁將高雄市政齒輪移回正軌，對於地方建設、城市轉型、招商發展的各項進度，展現就任時「緊緊緊」態度，大家都感受到高雄這座城市正在改變。

    陳其邁鳳山區後援會今成立，現場湧入近3千人高喊當選。（陳其邁競選總部提供）

    陳其邁鳳山區後援會今成立，現場湧入近3千人高喊當選。（陳其邁競選總部提供）

    陳其邁鳳山區後援會今成立，現場湧入近3千人高喊當選。（陳其邁競選總部提供）

    陳其邁鳳山區後援會今成立，現場湧入近3千人高喊當選。（陳其邁競選總部提供）

    陳其邁鳳山區後援會今成立，現場湧入近3千人高喊當選。（陳其邁競選總部提供）

    陳其邁鳳山區後援會今成立，現場湧入近3千人高喊當選。（陳其邁競選總部提供）

    陳其邁鳳山區後援會今成立，現場湧入近3千人高喊當選。（陳其邁競選總部提供）

    陳其邁鳳山區後援會今成立，現場湧入近3千人高喊當選。（陳其邁競選總部提供）

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