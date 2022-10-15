陳其邁參加嘉義同鄉會活動 前民眾黨「漂亮寶貝」蔡宜芳現身支持

陳其邁（中）出席高雄市嘉義同鄉會活動，陳其邁右邊舉手者為理事長蔡崇銘，蔡的女兒、前民眾黨「漂亮寶貝」蔡宜芳（右二）也現身支持。（記者葛祐豪攝）

2022/10/15 10:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天出席嘉義同鄉會活動，主打經濟牌爭取支持；但會場另一嬌點，是久未亮相、曾代表民眾黨參選立委的「漂亮寶貝」蔡宜芳，她今天也在台上，跟著擔任嘉義同鄉會理事長的父親蔡崇銘，一起支持陳其邁。

高雄市嘉義同鄉會今天上午在勞工局會議中心，舉辦會員大會，吸引數百嘉義鄉親參加，高雄市長陳其邁特別前往致意。

陳其邁表示，高雄各行政區，都有很多嘉義鄉親，一起打拚，讓高雄更進步。他也提到市府招商引資，台積電進駐高雄，市府超前部署，提出半導體S廊帶計畫，上中下游像默克、英特格、應材、三福氣體等，總共80家供應鏈來高雄投資；提到亞洲新灣區，他也強調政府共投資110億元。

「我早上6點就起床!」陳其邁說，2年拚4年拚得很兇，去年度高雄市營利事業銷售額，達到5.57兆元，比前年增加1.05兆元；此外，今年1至8月，高雄市國稅與地方稅總稅收達2291億元，比去年同期多665億元，更首度超越新北市，比新北多了69億元。

陳其邁也說，過去高市府借錢，但他當市長後，2年還債70億元，現場鄉親抱以熱烈掌聲；高雄市嘉義同鄉會理事長蔡崇銘、也是鹽埕區中原里里長，則高喊「陳其邁凍蒜!」

不過，會場另一嬌點，是蔡崇銘的女兒、曾代表民眾黨參選立委失利的蔡宜芳，2年半前因與同黨前中央委員張益贍爆戀情，自政壇銷聲匿跡。今天她也出現在台上，跟著父親一起支持陳其邁。

對於久未現身，蔡宜芳相當低調、不願受訪；蔡重銘則強調，女兒當初會代表民眾黨參選，是被蔡壁如找上去的，目前女兒在台北一家生技公司擔任特助，也支持陳其邁連任。

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