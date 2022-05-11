表態挺陳其邁 國民黨高市議員賴文德：會欣然接受黨紀處分

國民黨高市原住民議員賴文德今表態挺陳其邁連任。（記者王榮祥翻攝）

2022/05/11 12:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨籍高市原住民議員賴文德今天公開表態，挺市長陳其邁連任，並聲明自己將以無黨籍爭取連任，如果國民黨要處分，他欣然接受。

賴文德軍職出身，18歲即加入國民黨，黨齡30多年，曾任桃源區公所秘書、鄉代、里長，2018年首度當選高市議員。

地方傳出賴文德高度肯定陳其邁對原鄉的重視，不但今年年底爭取連任議員時會以無黨籍參選，還會考慮幫陳其邁設後援會，引起外界關注。

賴文德今總質詢後接受訪問時證實，他擬以無黨籍參選連任，也大方肯定市長陳其邁的施政建設，他強調好的市長有努力跟付出，市民都看得見，希望他可以繼續為市民努力打拚，連任不是問題。

至於個人以無黨參選，他說政治舞台不該把顏色看太重，希望用無黨參選，是因為自己比較好調整，國民黨好政策要支持、民進黨好的政策也要支持，都是為原住民努力，代表哪個黨不重要。

對於幫陳其邁設後援會，賴文德婉轉指出有這個想法，但不會在檯面上，市長表現這麼好，該給他一個機會繼續服務；如果屆時面對黨紀處分，他會欣然接受、不會抱怨，該處分就處分。

他細數陳其邁對桃源區的重視，去年道路受損時，立刻撥970萬設置臨時流籠，曾親自勘查文物館漏雨情況，撥200萬元經費修繕，近期全國布農盃更是支持500萬元，20多年來沒有市長這麼做過。

針對賴文德可能以無黨籍參選、且表態力挺陳其邁；國民黨高市黨部主委許福明表示，會再了解狀況、並找機會跟賴文德溝通；資深黨工則指出，目前都是口頭形式，如果屆時真有實際動作、或者有人檢舉，就會依黨規處理。

賴文德證實擬以無黨籍爭取連任議員，並支持陳其邁連任。（記者王榮祥攝）

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