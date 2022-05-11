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    18歲女兒無故離家出走父慌報警 鹽埕、岡山分局接力聯手尋獲帶回

    18歲女兒無故離家出走，陳父憂心驚慌報警，鹽埕、岡山分局接力聯手尋獲帶回和家人團圓。（警方提供）

    18歲女兒無故離家出走，陳父憂心驚慌報警，鹽埕、岡山分局接力聯手尋獲帶回和家人團圓。（警方提供）

    2022/05/11 09:57

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名陳姓父親慌張衝進鹽埕分局報案，表示18歲女兒不知為何離家出走，四處找不到女兒又失聯，只好求助警方協尋，深怕女兒發生意外，或遭人拐騙，警方比照偵辦刑案般調閱路口監視器追人，發現陳女攔搭1輛小黃離家，最後終於查到她往岡山火車站去，鹽埕分局聯手岡山分局攔到陳女，將她送回家人身邊。

    鹽埕分局今指出，建國四路派出所巡佐林國正、梁世鴻及警員陳柏錚於前天備勤勤務時，突然有一名陳姓男子神色焦急到所報案，慌張地向警方表示，剛滿18歲的女兒無故離家出走，許久都聯繫不上，不知所措之下趕緊至派出所報案求助。

    警方受理報案後，立即調派巡邏警網前往陳女住處（北端街）附近協尋，並查訪周遭住戶，經訪查掌握陳女疑似搭乘計程車離去，員警隨後調閱住家周遭監視器，並沿線調閱行徑路徑，發現陳女於三民區鼎華路與鼎山街口下車，馬上派遣警網前往查看，可惜慢了一步，陳女已早一步離去。

    警方仍不放棄，繼續調閱沿線的監視器追查，發現陳女又搭乘計程車再度離去，並沿途駛向岡山火車站下車，員警遂即聯繫火車站站務員及超商通報陳女特徵，同步通知當地派出所警網偕同前往協尋，終在一番鍥而不捨搜查下，在周遭7-11超商中發現陳女，並將她載回鹽埕住處，讓一家人團圓。

    18歲女兒無故離家出走，陳父（左）憂心驚慌報警，鹽埕、岡山分局接力聯手尋獲帶回和家人團圓。（警方提供）

    18歲女兒無故離家出走，陳父（左）憂心驚慌報警，鹽埕、岡山分局接力聯手尋獲帶回和家人團圓。（警方提供）

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