高市國三生補習班5/14至5/20改線上教學 高三生由各校評估

高雄市國三考生於國中教育會考前一週，也不能到補習班，須改為線上學習。（記者許麗娟攝）

2022/05/10 17:18

〔記者許麗娟／高雄報導〕國中教育會考5月21至22日登場，高雄市已宣布國中三年級學生考前一週（5月16至20日）改線上教學，今（10日）再發布，教授國三學生的補習班，在14至20日也跟進改為線上教學。

教育局長謝文斌指出，之前針對國中在會考前 16至20 日全部調整為線上學習，9至13 日則各國中以校為單位做彈性調整，希望透過線上教學確保學生減少染疫風險，得以正常參加會考，今天針對補習班規範，本週六（14日）起，教授國三學生的補習班也全面改為線上教學，教育局已與補教協會充分溝通並取得支持。

另外，針對高三同學7月1、2、3日大學指考，考量學生已完成畢業考，謝文斌表示，經與高中職校長討論，高中職可視疫情狀況，經由學校防疫會議討論後採線上教學到學期結束，由學校視行政需求自主決定、安排，若有個別居家自主學習需求需請假，也希望學校不列出缺席，目前有學校已因應採線上教學。

有家長詢問國小以下學生有3天暫停實體課程新制，家長是否可陪同請防疫照顧假？謝文斌表示，可以，家長可用學校通知作為佐證，向雇主申請防疫照顧假，僱主應配合、不得視為曠工，或強迫以事假或其他假處理，不能扣全勤獎金、解僱等處分。

高雄市257校國小學童接種疫苗，謝文斌說，至今已完成62校接種，今天有8校接種，累計2800多人施打，目前接種學生大致良好，無不良反應。

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高雄市國三考生教育會考前一週不能到補習班上課，改為線上教學。（高雄市政府提供）

高中三年級學生是否線上教學由各校自行評估決定。（高雄市政府提供）

國小以下學生停課，家長可請防疫照顧假。（高雄市政府提供）

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