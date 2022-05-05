半夜砂輪切割竊車觸媒轉換器 笨賊被逮：一個5000元賣中古車行

竊賊深夜鑽車底竊「觸媒轉換器」當場被逮。（讀者提供）

2022/05/05 08:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕國際金價飆漲，「觸媒轉換器」水漲船高，高市戴姓男子趁夜深，在四下無人的停車場竊取車輛觸媒轉換器，因發出可疑的切割聲引起警方注意，當場被查獲逮捕依竊盜罪移送。

鳳山分局成功所員警昨天深夜巡經鳳山區國泰路一段時，因一停車場內傳出陣陣砂輪機切割聲而引起警方注意，經趨前查看發現戴嫌（男33歲）正手持砂輪機切割被害人自小客車上觸媒轉換器，聲響大到引起員警注意，當場將其逮捕。

警方現場查扣戴嫌犯罪所得觸媒轉換器1個，及作案工具（工具袋、頭燈、活動板手、千斤頂、軍刀鋸、鋸片、砂輪機、砂輪片及手機2支）1批，另於其使用自小客車上再查獲不法所得觸媒轉換器3個及犯罪工具砂輪機1組。

戴嫌於訊問中向警方坦承，因其缺錢花用，遂鋌而走險犯案，嫌犯為避免被害人即時發現財物遭竊，專挑路旁未懸掛車牌或長時間未使用之車輛下手行竊，在高雄鳳山及大寮地區犯案3起。

竊取手法都是利用千斤頂將車輛撐起後爬進車底，再用砂輪機將觸媒轉換器切割下，竊得之觸媒轉換器預計能以5000元價格賣給中古車行，警方將擴大追查收受、銷贓的不法中古車行。

警方也問了熟識的資源回收業者，車用觸媒轉換器因含鉑金等貴金屬成分，是高單價零件，已成了竊嫌覬覦目標，鳳山分局呼籲大眾應特別注意停放車輛安全。

停放在路邊的賓士車也遭殃。（讀者提供）

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