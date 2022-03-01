色膽包天！法律碩士12分鐘襲臀2女司法官3次

一名法律碩士被控12分鐘襲臀2女司法官3次，雖然矢口否認，但被害人指證歷歷，被判刑6月定讞，還需賠2女15萬元。（示意圖）

2022/03/01 09:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄地院民事執行處女司法事務官、女書記官2人，前往鳳山查封動產時，卻遭民事債權案件代理人阿忠（化名）在12分鐘內，接連襲臀2女3次，先依性騷判處6月定讞，被害人聲請精神賠償，簡易庭法官赫然發現被告還是法律研究所碩士在職專班碩士，曾有多次襲臀前科，判他需賠女書記官10萬、女事務官5萬元。

判決書指出，被告阿忠為某民事執行案件債權代理人，高雄地院司法事務官A女、書記官B女及吳姓女執達員等3人，則為負責處理該民事執行案，2019年5月29日14時28分，A女等3人抵達高雄市鳳山區吳姓女債務人所住大樓，執行查封拍賣房屋。

阿忠開啟1樓大門，接引A女、執達員、B女等人魚貫進入（B女為最後進入大門者），涉嫌趁機自B女身後，徒手觸摸右臀部1次，2分鐘後，A女等4人共同搭乘電梯至3樓後，阿忠為最後步出電梯者，竟趁A女步出電梯往右轉，涉嫌徒手觸摸她右臀部1次。

8分鐘後，阿忠被控趁B 女製作查封筆錄而不及抗拒之際，伸手觸摸B女臀部1次，2名被害人因考量正在執行公務，而以完成公務為先，並未於事發現場明顯表露異狀，選擇暫時隱忍，未當下出言喝止或正面警告，待完成工作確認都遭人襲臀報警，被告否認犯行。

法官認為若真沒性騷擾，她們應不至於冒同儕異樣眼光壓力而提告，依違反性騷擾防治法判刑6月定讞，得易科罰金，另附帶賠償15萬元，民事部分還可上訴。

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