出國受性招待還打槍越南妹 高市3線1星前警官判刑11年

高市警局督察室前督察孫啟義。（資料照，翻攝臉書）

2021/12/23 07:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕時任高市3線1星督察孫啟義被控收賄、包庇色情業者，並接受招待出國旅遊並買春，案經高雄高分院審結宣判，依貪污治罪條例罪判處有期徒刑11年、褫奪公權5年，可上訴。

判決書指出，被告孫啟義於2010年12月25日起，擔任高雄市警局督察室督察，負責偵搜、調查、取締、查緝轄內涉嫌經營脫衣陪酒等色情營業場業務。

劉姓業者則在小港區龍鳳路經營「佳佳小吃店」，卻涉嫌違法從事俗稱「越南店」的脫衣陪酒，並因屢遭小港分局大林派出所臨檢，嚴重影響生意，乃於2013年11、12月間，在店內向孫啟義關說。

孫自2013年11、12月間起，至隔年12月間止，涉嫌違背職務降低臨檢次數或不予取締，並接受劉違法招待，前往越南買春，但因不滿意應召女子外貌而予拒卻，甚至家裡用的冷氣、洗衣機費用，均是劉出錢幫忙付的，不法所得共34萬8千多元。

孫員應訊時指出，不否認與劉認識、交往一陣子，但後來因交惡，而遭他誣陷栽贓，否認犯行。

高雄地院依貪瀆罪，判處孫徒刑11年、褫奪公權5年，他不服上訴高雄高分院，合議庭法官調查，原審認事用法，並無不妥，駁回上訴。

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